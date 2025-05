Peugeot 208 GTi elettrica, adesso è ufficiale: debutto alla 24 Ore di Le Mans

Prima era solo un’indiscrezione, adesso è arrivata l’ufficialità: alla prossima 24 Ore di Le Mans che si correrà nel weekend del 14 e 15 giugno 2025, Peugeot presenterà la nuova 208 GTi che tornerà in veste solo elettrica. La conferma arriva direttamente dal numero uno della casa automobilistica, Alain Favey, durante un incontro con la stampa. Dunque, tra circa un mese sarà svelata la piccola sportiva con cui Peugeot punta a rilanciare il marchio GTi assente dalla sua gamma da diverso tempo. Per vederla su strada bisognerà poi attendere il 2026 e stando alle parole di Favey, altri modelli potrebbero essere proposti in futuro con il marchio GTi.

Purtroppo altri dettagli sulla versione più sportiva della Peugeot 208 elettrica non sono stati condivisi. Viste le sinergie di casa Stellantis possiamo comunque immaginare che la vettura possa adottare la medesima motorizzazione che oggi è presente, per esempio, su Alfa Romeo Junior Veloce o su Abarth 600e. Stiamo quindi parlando di un motore elettrico da 280 CV. Tra un mesetto scopriremo se effettivamente sarà così. Inoltre, possiamo spettarci un body kit specifico che rederà il look della 208 più aggressivo ed una messa punto dell’assetto per migliorare ulteriormente la dinamica di guida.

PUNTARE SULLA QUALITÀ

Alain Favey ovviamente non ha parlato solamente della nuova Peugeot 208 GTi elettrica ma ha affrontato diverse tematiche tra cui anche la necessità di puntare sulla qualità, per superare alcuni problemi come quelli avuti con il motore Puretech di vecchia generazione. Inoltre, il numero uno del marchio francese sottolinea la necessità di migliorare i rapporti con le concessionarie. Buone notizie per chi cerca ancora modelli diesel. Infatti, il CEO ha sottolineato che questa motorizzazione sarà mantenuta ancora per diversi anni, fino a che ci sarà una domanda sul mercato.

Inoltre, il piano prodotto di Peugeot non prevede il lancio di una piccola city car sulla piattaforma Smart Car. Insomma, non ci sarà una nuova gemella della FIAT Grande Panda o della Citroen C3. Il posizionamento del marchio è chiaro e non si punterà nemmeno a diventare premium.