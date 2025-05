Dubai: la Polizia con la Lotus Emeya-S per pattuglie 100% EV

Nel corso del World Police Summit 2025, tenutosi al Dubai World Trade Centre, la polizia dell’emirato ha ufficialmente presentato l’ingresso della Lotus Emeya-S nella propria flotta di pattugliamento. Si tratta di una berlina elettrica ad alte prestazioni, che va ad aggiungersi alla già ampia collezione di supercar in dotazione al corpo di polizia del Golfo.

A svelare ‘la nuova arma su quattro ruote‘ è stato il maggiore generale Khalil Ibrahim Al Mansouri, assistente comandante in capo per gli affari investigativi criminali, affiancato da una delegazione ufficiale della casa automobilistica britannica, tra cui Ramzi Al Atat, direttore regionale per marketing e relazioni pubbliche di Lotus. L’esemplare mostrato al pubblico, contrassegnato dalla targa numero 75, è stato accolto con curiosità da parte dei presenti, anche per le sue caratteristiche tecniche.

SERVIRE E PROTEGGERE…IN ELETTRICO!

La Emeya-S è un’auto completamente elettrica, capace di percorrere fino a 600 chilometri con una sola ricarica (secondo Lotus). Le prestazioni non sono da meno: oltre 600 cavalli di potenza (nella versione S. La R raggiunge quasi 1000 CV), velocità massima dichiarata di 250 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi. Queste specifiche la rendono idonea a operare in aree urbane ad alta densità, mantenendo al contempo una presenza scenica che si allinea con la filosofia di visibilità della polizia di Dubai.

Il modello proposto offre anche soluzioni tecnologiche di ultima generazione. L’abitacolo è dominato da interfacce digitali, sistemi di intrattenimento all’avanguardia e funzioni avanzate di guida autonoma. Il design, sia interno che esterno, richiama lo stile delle hyper-GT, combinando eleganza e tecnologia in chiave futuristica. Secondo i rivenditori locali, il prezzo di partenza negli Emirati Arabi Uniti si aggira sui 450.000 dirham, equivalenti a circa 113.000 euro.

ANCHE ATTRAZIONE

L’Emeya-S sarà destinata al pattugliamento in zone ad alto afflusso turistico come Burj Khalifa, Mohammed Bin Rashid Boulevard e Jumeirah Beach Residence, in linea con la strategia del dipartimento volta a rafforzare il ruolo di prossimità e interazione con cittadini e visitatori. “Non si tratta solo di immagine. Questi veicoli permettono agli agenti di svolgere compiti informativi, accrescere la fiducia e avvicinarsi alla comunità”, ha sottolineato il maggiore generale Al Mansouri. Questa nuova entrata segue l’introduzione recente della Rolls-Royce Cullinan modificata da Mansory, presentata all’Arabian Travel Market 2025, e della Mercedes-AMG G63, anch’essa personalizzata dalla stessa casa di tuning tedesca.

FONTE