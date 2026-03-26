Lotus Emira V6 SE: tutto sulla sportiva inglese da 400 CV

Dopo l’annuncio della nuova gamma, la Lotus Emira 2026 è ora disponibile nelle concessionarie. Al vertice della lineup si posiziona la nuova V6 SE, la versione con il sei cilindri da 400 CV che rappresenta il punto più alto raggiunto dalla sportiva di Hethel. Assemblata a mano nello stabilimento inglese del Norfolk, la V6 SE si affianca alle versioni con quattro cilindri di derivazione AMG in una gamma che ora conta quattro versioni.

Le novità

La nuova Lotus Emira si articola su quattro versioni. Al vertice c’è la V6 SE (l’unico modo per avere il sei cilindri nella gamma attuale) che utilizza il motore Toyota da 3,5 litri sovralimentato da 400 CV, cambio manuale a sei rapporti con differenziale autobloccante di serie (o, come optional, quello automatico). Questa configurazione permette di passare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. Rispetto alla V6 precedente, la SE porta un nuovo supporto per il cambio manuale per cambiate più precise, una taratura degli ammortizzatori rivista e un allineamento delle ruote affinato per migliorare sia la maneggevolezza che il comfort. Due assetti disponibili: Tour per la guida quotidiana e Sport per un comportamento più incisivo.

La V6 SE debutta di serie in tinta Zinc Grey con Black Pack esteso, cerchi forgiati da 20”, pinze freno rosse e interni in Alcantara. Ci sono ampie possibilità di personalizzazione con la scelta tra 15 colori per la carrozzeria, 7 colorazioni per gli interni, 4 finiture per le pinze dei freni e 8 design dei cerchi.

Sotto la V6 SE si collocano le due versioni con quattro cilindri di derivazione AMG. La Turbo SE eroga 400 CV dal 2.0 turbo abbinato a un cambio DCT a otto rapporti che passa da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. La Turbo è la nuova entry level, stesso motore ma depotenziato a 360 CV, stessa trasmissione e, sulla carta, le stesse prestazioni.

Su tutta la gamma debutta il sistema di raffreddamento ottimizzato con un nuovo percorso delle linee del liquido refrigerante, il termostato apre a temperatura più elevata per prestazioni più consistenti in condizioni estreme, e il climatizzatore è stato ricalibrato per una temperatura abitacolo più stabile. Per il 2026 gli ADAS sono di serie su tutte le versioni e prevedono, tra gli altri, frenata autonoma d’emergenza, rilevamento angolo cieco, avviso di uscita dalla corsia e riconoscimento dei segnali stradali.

Per chi cerca un look più sportivo è disponibile anche la Racing Line (solo per le versioni Turbo SE e V6 SE) con una riga inferiore abbinata al colore delle pinze freno (giallo, rosso o argento), cerchi neri lucidi e badge dedicati.

Prezzi e disponibilità

La Lotus Emira 2026 in Italia parte da 101.500 euro per la Turbo, sale a 113.800 euro per la Turbo SE e 117.900 euro per la Turbo SE Racing Line. La V6 SE costa 122.000 euro, la V6 SE Racing Line 126.100 euro. Tra gli aspetti interessanti della Lotus V6 SE c’è anche che potrebbe essere una delle ultime occasioni per guidare una Lotus con il V6 Toyota in configurazione puramente termica. Lotus sta infatti lavorando a un restyling dell’Emira previsto per il 2027 con tecnologia ibrida plug-in (denominata internamente Hyper Hybrid) necessaria per soddisfare le normative Euro 7.