Audi Q9 2027: il maxi SUV si mostra in foto. Le caratteristiche

Le fasi di sviluppo dell’Audi Q9 2027 stanno entrando in una fase avanzata, come dimostrano le più recenti foto spia che ritraggono un prototipo sempre meno camuffato e dotato ormai di numerosi componenti definitivi. Dopo vari avvistamenti con pesanti rivestimenti, il nuovo SUV della casa dei quattro anelli si mostra oggi in una veste molto più vicina alla versione di serie, rivelando un’identità estetica sempre più distinta rispetto alla Q7 da cui cerca di prendere le distanze.

COME CAMBIA

L’elemento visivo più evidente è l’ampia calandra frontale, massiccia e dal forte impatto scenico, caratterizzata da 16 barre verticali e dal logo Audi spostato verso la parte superiore. Il frontale si completa con gruppi ottici sdoppiati e una presa d’aria inferiore dalle forme decise, dove si incrociano elementi orizzontali e verticali e dove spicca un sensore centrale, probabilmente legato ai sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Se la vista laterale risulta meno d’effetto rispetto al frontale, alcuni dettagli meritano attenzione. Il cofano si allunga in avanti prima di incontrare un parabrezza fortemente inclinato, che accompagna un tetto discendente corredato di mancorrenti dalle dimensioni generose. Il profilo della carrozzeria è scolpito e si notano le maniglie a filo ispirate alla Ford Mustang Mach-E. I passaruota ospitano cerchi di grandi dimensioni, equipaggiati con pneumatici Continental SportContact, pensati per garantire prestazioni elevate su strada.

IL FAMILY FEELING RIMANE

La zona posteriore richiama il linguaggio stilistico introdotto dalla nuova A6, con gruppi ottici a forma di boomerang uniti da una sottile fascia luminosa. Il paraurti, leggermente incassato, ospita ora due terminali di scarico.

Non ci sono ancora immagini dell’abitacolo, ma è probabile che la Q9 erediti l’impostazione tecnologica di modelli recenti come A6 e Q6 e-tron. Ci si attende quindi la presenza di un quadro strumenti digitale da 11,9 pollici, un display infotainment centrale da 14,5 pollici e un terzo schermo da 10,9 pollici dedicato al passeggero anteriore.

PIATTAFORMA COMBUSTION

Sotto il profilo tecnico, la Q9 poggerà sulla piattaforma Premium Platform Combustion (PPC) e sarà disponibile con motorizzazioni termiche e ibride plug-in. Tra le unità previste, figura un V6 TFSI da 3,0 litri mild hybrid, che nella nuova A6 eroga 367 CV (270 kW) e 550 Nm di coppia. La gamma comprenderà anche versioni PHEV, potenzialmente con motore 2.0 TFSI a quattro cilindri abbinato a un’unità elettrica e a una batteria di capacità significativa, in grado di offrire potenze comprese tra 299 e 367 CV.

[Foto spia: CarScoops]