Nel 2025 un'auto su quattro sarà elettrica, secondo IEA. Italia in ritardo

Nel 2025 il mercato delle auto elettriche (intese come BEV + PHEV) continuerà a crescere ulteriormente. Secondo il nuovo rapporto dell’IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia), quest’anno oltre un’auto su quattro sarà elettrica. Infatti, le vendite globali di auto sono sulla buona strada per superare i 20 milioni nel 2025, rappresentando oltre un quarto delle auto vendute in tutto il mondo.

LA CINA CORRE

Nonostante le recenti difficoltà che hanno messo sotto pressione il settore automobilistico, le vendite globali dei modelli ricaricabili continuano a crescere. Lo scorso anno, secondo il rapporto, sono state vendute oltre 17 milioni di veicoli elettrici (intesi sempre come BEV + PHEV), portando queste vetture a disporre di una quota di mercato complessiva di oltre il 20%. Nei primi tre mesi del 2025, le vendite sono aumentate del 35% su base annua e tutti i principali mercati sono in positivo.

A trainare la crescita c’è ovviamente la Cina con le vendite di auto elettriche che rappresentano quasi la metà delle vendite totali di auto nel 2024. Complessivamente sono state oltre 11 milioni, cioè equivalente al totale venduto in tutto il mondo nel 2022. Stando al rapporto, anche i mercati emergenti in Asia e America Latina sono diventati nuovi centri di crescita, con le vendite totali di tali veicoli in aumento di oltre il 60% nel 2024. Negli Stati Uniti le vendite sono invece cresciute del 10%. Per quanto riguarda l’Europa, sebbene la quota di mercato complessiva sia rimasta intorno a quota 20%, le vendite sono state stagnanti a causa del venir meno dei programmi di sussidi e di altre politiche di sostegno. Guardando al futuro, secondo il rapporto, le auto elettriche (BEV + PHEV) potrebbero arrivare a disporre globalmente del 40% di market share nel 2030.

Sui dati emersi dal rapporto, il Direttore Esecutivo dell’IEA, Fatih Birol, ha commentato:

I nostri dati mostrano che, nonostante le significative incertezze, le auto elettriche continuano a crescere a livello globale. Le vendite continuano a raggiungere nuovi record, con importanti implicazioni per l’industria automobilistica internazionale. Quest’anno, prevediamo che più di un’auto su quattro venduta in tutto il mondo sarà elettrica, con una crescita in accelerazione in molte economie emergenti. Entro la fine di questo decennio, si prevede che saranno più di due auto su cinque, poiché i veicoli elettrici diventeranno sempre più accessibili.

ITALIA IN RITARDO

I numeri del mercato italiano sono ben noti. Nei primi 4 mesi dell’anno, la quota delle elettriche si è attestata al 5,1%, mentre quella delle Plug-in al 4,6%. Dunque, insieme non arrivano nemmeno al 10% nel periodo gennaio-aprile 2025. Numeri che la collocano molto lontana, soprattutto nel segmento delle BEV dai principali Paesi europei. I motivi di questo ritardo sono molteplici tra cui la mancanza di BEV nei segmenti medio-bassi, quelli più importanti per i clienti italiani, una rete di ricarica percepita ancora non sufficiente e l’assenza di incentivi.