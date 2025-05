Veicoli elettrici, le vendite crescono in tutto il mondo

Le vendite globali dei veicoli elettrici continuano a crescere nel mondo e per il momento non si vedono concretamente particolari effetti dei dazi e delle guerre commerciali. Stando infatti a quanto riporta l’ultimo rapporto di Rho Motion, ad aprile 2025 sono stati venduti a livello globale 1,5 milioni di veicoli elettrici (si intende 100% elettriche + ibride Plug-in). Pariamo quindi di una crescita del 29% rispetto allo stesso mese del 2024. Rispetto a marzo 2025 c’è stata invece una flessione del 12%. Da inizio anno sono stati venduti 5,6 milioni di veicoli elettrici, pari ad un aumento sempre del 29% rispetto al periodo gennaio-aprile del 2024. Entriamo più nei dettagli.

BENE CINA ED EUROPA

Partiamo dall’Europa, mercato in cui le vendite di veicoli elettrici sono cresciute del 25% nei primi quattro mesi del 2025, raggiungendo quota 1,2 milioni di unità. Nello specifico, le vendite delle auto 100% elettriche sono aumentate del 29% da inizio anno, mentre del 16% quelle delle ibride Plug-in. Diversi grandi mercati automobilistici continuano a crescere a un ritmo sostenuto, con la Germania in crescita del 42% da inizio anno, la Spagna del 57% e il Regno Unito del 32%. In crescita del 56% anche il mercato delle elettriche in Italia, sebbene i numeri totali siano ancora bassi. La Francia rimane in calo da inizio anno, con una flessione del 14%, a causa per lo più della riduzione degli incentivi. Secondo gli analisti, questa crescita complessiva è dovuta al continuo impegno dei produttori nel promuovere le vendite di veicoli completamente elettrici per raggiungere gli obiettivi delle emissioni del 2025.

Il rapporto evidenzia un altro dato interessante e cioè che si è registrato un aumento delle esportazioni di veicoli ibridi plug-in dalla Cina all’Europa, poiché produttori come BYD e Chery cercano di guadagnare quote di mercato ed evitare i dazi imposti dall’UE sulle auto 100% elettriche. Passiamo alla Cina che rimane sempre il più grande mercato per i veicoli elettrici (BEV + PHEV). Nel primo quadrimestre 2025 le vendite sono aumentate del 35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. C’è stato inoltre un incremento del 24% ad aprile 2025 rispetto ad aprile 2024, mentre nei confronti di marzo 2025, aprile ha chiuso con una flessione del 9%. Veniamo, infine, al Nord America dove il mercato dei veicoli elettrici è cresciuto del 5% da inizio anno, pari a 0,6 milioni di unità complessive.

VENDITE GLOBALI DI VEICOLI ELETTRICI (BEV + PHEV) GENNAIO – APRILE 2025