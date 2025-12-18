Verti include il 10% di sconto completando preventivo e acquisto della polizza auto online
Il prezzo scontato è disponibile fin dal preventivo, con l’opportunità inoltre di contare sul pagamento a rate.
La compagnia assicurativa online Verti, appartenente al Gruppo MAPFRE, offre il 10% di sconto agli utenti che completano il preventivo e l’acquisto di una nuova polizza auto sul sito ufficiale. Il prezzo scontato è disponibile fin dal preventivo, con l’opportunità inoltre di contare sul pagamento a rate.
La semplicità della proposta si ritrova anche nella procedura per calcolare il preventivo. Sono infatti sufficienti appena quindici secondi per completare il tutto: gli unici dati richiesti sono la targa dell’auto e la data di nascita del proprietario. Una volta inseriti, bisogna aggiungere un segno di spunta accanto alla voce “Ho letto e accetto l’informativa Privacy”, quindi cliccare sul pulsante “Fai un preventivo”.
Un’assicurazione auto online completa
All’inizio Verti propone tre diversi preventivi, in base alle garanzie accessorie incluse. Ciascun preventivo, è bene precisarlo, si può personalizzare a seconda di quelle che sono le proprie necessità, con la garanzia così di ottenere una polizza cucita su misura.
D’altronde l’elenco di garanzie disponibili è in grado di accontentare anche gli automobilisti più esigenti.
Garanzie accessorie a tutela dell’auto
- Atti vandalici
- Collisione
- Cristalli
- Eventi naturali
- Furto e incendio
- Kasko
Garanzie accessorie a tutela di conducenti e passeggeri
- Assistenza stradale
- Infortuni del conducente
- Super protetto
- Tutela giudiziaria (Tutela legale)
Lo stesso discorso può essere poi esteso alle modalità di pagamento disponibili. Gli automobilisti possono scegliere se pagare con carta di credito, PayPal oppure bonifico bancario: se si opta per le carte, quelle accettate sono Visa, American Express, Mastercard e Diners. Inoltre, sia che si scelga il pagamento con carta o con PayPal, si ha la garanzia di una transazione protetta, da una parte dal certificato emesso da Trust Italia e dall’altra dal sistema di crittografia e protezione dei dati di PayPal stesso.
Per effettuare un preventivo senza impegno, in modo da vedere subito il prezzo proposto per assicurare il proprio veicolo, è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata.