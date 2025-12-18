Cerca

Il prezzo scontato è disponibile fin dal preventivo, con l’opportunità inoltre di contare sul pagamento a rate.

Verti include il 10% di sconto completando preventivo e acquisto della polizza auto online
Federico Pisanu
Pubblicato il 18 dic 2025

La compagnia assicurativa online Verti, appartenente al Gruppo MAPFRE, offre il 10% di sconto agli utenti che completano il preventivo e l’acquisto di una nuova polizza auto sul sito ufficiale. Il prezzo scontato è disponibile fin dal preventivo, con l’opportunità inoltre di contare sul pagamento a rate.

La semplicità della proposta si ritrova anche nella procedura per calcolare il preventivo. Sono infatti sufficienti appena quindici secondi per completare il tutto: gli unici dati richiesti sono la targa dell’auto e la data di nascita del proprietario. Una volta inseriti, bisogna aggiungere un segno di spunta accanto alla voce “Ho letto e accetto l’informativa Privacy”, quindi cliccare sul pulsante “Fai un preventivo”.

Pagina calcolo preventivo Verti

Un’assicurazione auto online completa

All’inizio Verti propone tre diversi preventivi, in base alle garanzie accessorie incluse. Ciascun preventivo, è bene precisarlo, si può personalizzare a seconda di quelle che sono le proprie necessità, con la garanzia così di ottenere una polizza cucita su misura.

D’altronde l’elenco di garanzie disponibili è in grado di accontentare anche gli automobilisti più esigenti.

Garanzie accessorie a tutela dell’auto

  • Atti vandalici
  • Collisione
  • Cristalli
  • Eventi naturali
  • Furto e incendio
  • Kasko

Garanzie accessorie a tutela di conducenti e passeggeri

  • Assistenza stradale
  • Infortuni del conducente
  • Super protetto
  • Tutela giudiziaria (Tutela legale)

Lo stesso discorso può essere poi esteso alle modalità di pagamento disponibili. Gli automobilisti possono scegliere se pagare con carta di credito, PayPal oppure bonifico bancario: se si opta per le carte, quelle accettate sono Visa, American Express, Mastercard e Diners. Inoltre, sia che si scelga il pagamento con carta o con PayPal, si ha la garanzia di una transazione protetta, da una parte dal certificato emesso da Trust Italia e dall’altra dal sistema di crittografia e protezione dei dati di PayPal stesso.

Per effettuare un preventivo senza impegno, in modo da vedere subito il prezzo proposto per assicurare il proprio veicolo, è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
