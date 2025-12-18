Verti include il 10% di sconto completando preventivo e acquisto della polizza auto online

La compagnia assicurativa online Verti, appartenente al Gruppo MAPFRE, offre il 10% di sconto agli utenti che completano il preventivo e l’acquisto di una nuova polizza auto sul sito ufficiale. Il prezzo scontato è disponibile fin dal preventivo, con l’opportunità inoltre di contare sul pagamento a rate.

La semplicità della proposta si ritrova anche nella procedura per calcolare il preventivo. Sono infatti sufficienti appena quindici secondi per completare il tutto: gli unici dati richiesti sono la targa dell’auto e la data di nascita del proprietario. Una volta inseriti, bisogna aggiungere un segno di spunta accanto alla voce “Ho letto e accetto l’informativa Privacy”, quindi cliccare sul pulsante “Fai un preventivo”.

Un’assicurazione auto online completa

All’inizio Verti propone tre diversi preventivi, in base alle garanzie accessorie incluse. Ciascun preventivo, è bene precisarlo, si può personalizzare a seconda di quelle che sono le proprie necessità, con la garanzia così di ottenere una polizza cucita su misura.

D’altronde l’elenco di garanzie disponibili è in grado di accontentare anche gli automobilisti più esigenti.

Garanzie accessorie a tutela dell’auto

Atti vandalici

Collisione

Cristalli

Eventi naturali

Furto e incendio

Kasko

Garanzie accessorie a tutela di conducenti e passeggeri

Assistenza stradale

Infortuni del conducente

Super protetto

Tutela giudiziaria (Tutela legale)

Lo stesso discorso può essere poi esteso alle modalità di pagamento disponibili. Gli automobilisti possono scegliere se pagare con carta di credito, PayPal oppure bonifico bancario: se si opta per le carte, quelle accettate sono Visa, American Express, Mastercard e Diners. Inoltre, sia che si scelga il pagamento con carta o con PayPal, si ha la garanzia di una transazione protetta, da una parte dal certificato emesso da Trust Italia e dall’altra dal sistema di crittografia e protezione dei dati di PayPal stesso.

Per effettuare un preventivo senza impegno, in modo da vedere subito il prezzo proposto per assicurare il proprio veicolo, è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata.