BYD Sealion 08: spuntano foto spia prima del debutto a Pechino

Il mondo dell’auto elettrica ha un nuovo gigante all’orizzonte. E non si nasconde troppo. Le prime immagini spia della BYD Sealion 08 hanno infatti iniziato a circolare freneticamente sul web. Regalando un’anteprima di quella che sarà l’ammiraglia della serie Ocean. In realtà non dovremo attendere molto per vederla senza veli. Il debutto ufficiale è già fissato per il Salone dell’Auto di Pechino 2026. Con un lancio commerciale in Cina previsto già per la fine di aprile.

Le proporzioni emerse dalle prime immagini? Beh, parlano di un veicolo davvero imponente. Siamo davanti a un SUV a tre file che supera i 5 metri di lunghezza. E probabilmente sfiora i 2 metri di larghezza e vanta un passo generoso di oltre 3.000 mm. Numeri che lo proietterebbero nel segmento dei pesi massimi del mercato elettrificato cinese.

Un design che guarda allo spazio e alla sostanza

La Sealion 08 abbraccia di fatto l’ultimo linguaggio stilistico “Ocean" di BYD ma par scegliere una strada più pragmatica. Una silhouette più verticale e solida. Chiaramente studiata per massimizzare l’abitabilità interna e il comfort nei lunghi viaggi. Il frontale si presenta pulito, quasi minimalista, impreziosito da firme luminose sottili che le conferiscono uno sguardo tecnologico. Ma è sul tetto che si trova il dettaglio più interessante. Ovvero la protuberanza del sensore LiDAR, segno inequivocabile di una dotazione tecnologica di prim’ordine.

Per quanto riguarda le motorizzazioni BYD ha deciso di non scegliere. Offrendo quindi sia versioni completamente elettriche (BEV) che ibride plug-in (PHEV). Chi punterà sull’elettrico puro potrà contare su un’architettura a 800V e sulle nuove Blade Battery di seconda generazione.

Le prestazioni promettono di essere brucianti. Le versioni a doppio motore potrebbero superare i 480 kW, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di cinque secondi. E per chi soffre di “ansia da ricarica"… le indiscrezioni parlano di configurazioni capaci di toccare i 1.000 km di autonomia. Un traguardo ambizioso che resta in attesa di conferma ufficiale.

Tecnologia da ammiraglia in un mercato che non fa sconti

Non è solo una questione di potenza. La Sealion 08 punta a ridefinire il concetto di guida fluida grazie alle sospensioni pneumatiche DiSus-A e, con ogni probabilità, all’asse posteriore sterzante, una chicca che renderebbe questa “balena" sorprendentemente agile anche nel traffico urbano. Con il supporto del LiDAR per l’assistenza alla guida, BYD punta chiaramente ai vertici del settore smart-premium, allontanandosi dai modelli più economici e di massa.

Pechino 2026: il palcoscenico dei record per la famiglia Ocean

L’arrivo della Sealion 08 non è un evento isolato, ma il tassello finale di una strategia di espansione massiccia. Insieme al concept Ocean-V e alla Seal 08, questo SUV definisce una gerarchia precisa per il brand, che ora copre ogni esigenza. Dalle compatte da città alle ammiraglie di lusso.

La cornice per questo debutto sarà eccezionale. Il Salone dell’Auto di Pechino 2026 si preannuncia come l’esposizione automobilistica più grande della storia: 1.451 veicoli in mostra su una superficie di 380.000 metri quadrati. Dal 24 aprile al 3 maggio, la Sealion 08 cercherà di prendersi il ruolo di protagonista, pronta a dimostrare che il futuro dei SUV extra-large parla decisamente cinese.