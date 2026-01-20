BYD punta ancora più in alto con le nuove Seal 08 e Sealion 08

BYD non si ferma mai e continua ad ampliare la sua gamma di vetture per poter competere ai massimi livelli sul mercato. Nei prossimi mesi debutteranno due nuovi modelli della gamma Ocean che puntano a diventare le nuove ammiraglie della casa automobilistica cinese. Si tratta della berlina BYD Seal 8 e del SUV BYD Sealion 08.

PRIME INFORMAZIONI

Per il momento sono stati condivisi solamente alcuni teaser che comunque permettono di farsi una prima idea di quello che sta arrivando. La BYD Seal 08 è una berlina di medie-grandi dimensioni. Non ci sono informazioni tecniche e la vettura appare camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria, con grafiche che ricordano il mare. Del resto, si tratta pur sempre di un modello che fa parte della gamma Ocean che tradizionalmente si concentra su nomi e design ispirati al mondo marino. Visti i numeri di modelli come la Seal 06, possiamo immaginarci che la nuova berlina avrà una lunghezza attorno ai 5 metri. Verosimilmente sarà elettrica ma non possiamo escludere una possibile versione Plug-in o range extender. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Passiamo alla BYD Sealion 08. Anche in questo caso la carrozzeria è camuffata con pellicole dotate di grafiche che ricordano il mare. Pure per il SUV possiamo attenderci una lunghezza attorno ai 5 metri. Il lunotto posteriore appare quasi verticale e insieme alle forme del posteriore fa pensare che questo SUV possa essere proposto anche in una versione con 3 file dei sedili. Solo elettrica o anche Plug-in range extender? Maggiori novità arriveranno nei prossimi mesi.

ANCHE IN EUROPA?

In Cina, questi modelli debutteranno nel corso del primo trimestre 2026. Arriveranno anche in Europa? Al momento non lo sappiamo ma visto il piano di espansione di BYD non possiamo escluderlo. Non rimane che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i loro dettagli e se vedremo questi modelli anche sulle strade del Vecchio Continente.