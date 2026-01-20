La Mercedes CLE si rifà il look, in arrivo il restyling: ecco come cambia

Mercedes sta lavorando al restyling di diversi suoi modelli e tra questi c’è la CLE che è stata protagonista di nuove foto spia. Il facelift dovrebbe debuttare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. In ogni caso, per vederlo nelle concessionarie bisognerà comunque attendere il prossimo anno. Il muletto appare ancora parzialmente camuffato, con pellicole che coprono il frontale, l’area della vettura su cui troveremo le maggiori novità di design

MERCEDES CLE RESTYLING: UN NUOVO VOLTO

Il frontale sarà quindi ridisegnato. Da quanto si può vedere fino a questo momento, sembra che ci saranno novità per la griglia che dovrebbe adottare un nuovo look che riprenderà quello introdotto sulla nuova Mercedes GLC elettrica. Possiamo poi attenderci ritocchi al paraurti e soprattutto fari con la firma luminosa a stella che oramai è presente su tutti i nuovi modelli della casa automobilistica tedesca. Dalle foto spia, non sembrano esserci invece novità di rilievo per il posteriore. Tuttavia, non è detto che alla fine non possano arrivare alcuni ritocchi come una nuova grafica per i gruppi ottici. Ci sarà comunque modo di saperne di più sulle novità di design del restyling della Mercedes CLE nel corso dei prossimi mesi.

Le nuove foto spia non permettono di vedere l’abitacolo. Possiamo comunque immaginarci che con il restyling arriveranno nuovi rivestimenti e un aggiornamento del sistema MBUX per poter offrire gli ultimi servizi digitali messi a punto da Mercedes. E parlando invece dei motori, trattandosi di un restyling, non dovrebbero arrivare grandi stravolgimenti. Dunque, è possibile che l’attuale gamma di motorizzazioni rimanga la stessa. Parliamo quindi di unità benzina e diesel Mild Hybrid più una versione Plug-in. Ci saranno sempre le varianti AMG e per queste si specula del possibile arrivo di un motore V8. Ci sarà comunque modo di saperne di più.

Le novità del restyling non saranno esclusive della CLE coupé ma arriveranno anche sulla versione cabrio. Ricordiamo, infine, che la Mercedes CLE era nata per andare a sostituire in solo colpo la Classe C Coupé e la Classe E Coupé.