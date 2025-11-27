Nuova Mercedes CLE 2027, il restyling è in arrivo: prime foto spia

Per la Mercedes CLE si sta avvicinando il momento di ricevere un restyling. La coupé era stata lanciata nell’estate del 2023 e a quanto pare sono già in corso i test su strada del facelift che potrebbe essere presentato tra il 2026 e il 2027. Ricordiamo che la CLE era nata per andare a sostituire in solo colpo la Classe C Coupé e la Classe E Coupé. Un muletto del restyling è stato adesso intercettato sulle strade tedesche durante una sessione di test.

COSA CAMBIA?

Il camuffamento è presente essenzialmente sul frontale dove saranno introdotte le principali novità estetiche. La griglia sarà probabilmente modificata e il paraurti anteriore ridisegnato dove troveremo anche prese d’aria riviste. Nuovi saranno pure i fari che adotteranno la firma luminosa a stella che oramai è presente su tutti gli ultimi modelli Mercedes. Il posteriore non sembra presentare particolari novità ma è probabile che alla fine la casa automobilistica introduca gruppi ottici con una nuova grafica (sempre con la firma luminosa a stella) e qualche ritocco al paraurti. Per quanto riguarda l’abitacolo, oltre alla disponibilità di nuovi rivestimenti, dovrebbe arrivare un aggiornamento dell’infotainment con l’ultima evoluzione del sistema MBUX. Oggi, sulla Mercedes CLE troviamo lo schermo della strumentazione da 12,3 pollici e il display touch verticale da 11,9 pollici. Struttura che probabilmente rimarrà uguale con un aggiornamento software.

E i motori? Trattandosi di un restyling, non dovrebbero arrivare grandi cambiamenti. Dunque, è possibile che l’attuale gamma di motorizzazioni della Mercedes CLE rimanga la stessa. Parliamo quindi di unità benzina e diesel Mild Hybrid più una versione Plug-in. Non dovrebbe inoltre mancare nemmeno una versione più sportiva firmata AMG. Oggi, la Mercedes CLE è disponibile anche in versione Cabrio. Facile pensare che le novità del restyling saranno introdotte anche su tale variante. Nei prossimi mesi ne sapremo certamente molto di più. Non rimane, quindi, che attendere novità sull’arrivo del restyling della Mercedes CLE.