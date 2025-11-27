Casco moto: ecco il modello adatto a tutte le stagioni

Nel traffico urbano di ogni giorno o durante le tratte extraurbane di mezza stagione, i motociclisti si trovano spesso a fare i conti con esigenze diverse. C’è chi parte all’alba per lavoro e si trova a cambiare clima in pochi chilometri, chi alterna città e statale nello stesso viaggio e chi, ancora, vuole un casco comodo anche per parlare con altre persone senza per forza doversi togliere il casco. In questi casi, la scelta di un casco modulare si rivela migliore rispetto ai modelli integrali, offrendo un buon compromesso tra sicurezza, visibilità e comfort termico. Il modello modulare Cruizer, dispnibile su eBay a meno di 55€ con il codice PSPRCYBER25, nasce proprio con l’obiettivo di offrire un casco perfetto in ogni occasione.

Una soluzione per tutti i tipi di viaggi

Omologato secondo la normativa ECE 22-06, il casco Cruizer si distingue per l’interno sfoderabile, trattato contro batteri e odori, e per la struttura tridimensionale dei guanciali, progettati per aderire perfettamente al volto anche dopo tante ore passate alla guida. L’imbottitura è pensata per offrire comfort senza creare punti di pressione fastidiosi durante i tragitti più lunghe.

Dal punto di vista della ventilazione, dispone di quattro prese d’aria totali (due anteriori e due posteriori) per regolare il flusso dell’aria secondo le necessità stagionali, anche quando si indossano i guanti. Il peso di circa 1650 grammi lo rendono pratico e comodo anche per un utilizzo quotidiano.

Il vero punto di forza però è la doppia visiera indipendente, una trasparente con chiusura ermetica e guarnizione antivento, l’altra parasole interna con comando meccanico a leva. In questo modo si ha un sistema semplice per gestire la luce, ridurre l’affaticamento visivo e limitare gli spifferi, senza compromettere la visibilità né distrarsi dalla guida.

Per chi deve acquistare un nuovo casco, fare un regalo o scegliere un modello modulare, l’offerta sul casco Cruizer è davvero un’ottima occasione.