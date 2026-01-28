Mercedes CLE, si lavora al restyling: nuovo look e la versione AMG col V8

La Mercedes CLE si prepara al restyling e le nuove informazioni emerse dalle ultime foto spia delineano un aggiornamento più interessante del previsto. Mercedes-Benz non si limita a un semplice ritocco del frontale, perché il facelift introduce la firma luminosa a stella già vista sulla nuova CLA e anticipa un’evoluzione stilistica che verrà estesa a buona parte della gamma. La novità più rilevante arriva però sotto il cofano. La versione AMG abbandonerà il quattro cilindri ibrido della C63 per adottare il nuovo V8 biturbo da quattro litri con albero piatto, lo stesso destinato a debuttare sulla futura Classe S. Un ritorno al passato che cambia completamente la percezione del modello e che prepara la CLE a una nuova fase.

Come sarà la prossima CLE

Il restyling, che dovrebbe arrivare tra fine 2026 e inizio 2027, porta la CLE alle forme che si avvicina ai nuovi codici stilistici del marchio e che prepara il terreno a una svolta tecnica attesa da molti appassionati. Il cambiamento più evidente riguarda il frontale. I fari adottano la firma luminosa a forma di stella già vista sulle ultime novità del gruppo. La griglia appare leggermente più stretta e più alta, mentre la zona posteriore sembra destinata a rimanere invariata. Mercedes vuole avvicinare i propri modelli attraverso dettagli ricorrenti, e il restyling della CLE va proprio in questa direzione.

Gli interni, secondo le prime informazioni, cambieranno poco. L’impostazione con doppio schermo rimarrà, così come la scelta di non utilizzare l’Hyperscreen (riservandolo ai modelli più costosi). Il sistema multimediale manterrà quindi la configurazione attuale, con eventuali aggiornamenti nella scelta dei materiali o nelle finiture. Poco altro. La strategia resta quella di preservare un ambiente già moderno senza introdurre rivoluzioni considerate non necessarie.

La gamma motori conferma la stessa struttura di oggi con il quattro cilindri turbo da 2,0 litri e il sei cilindri da 3,0 litri. Il vero cambiamento emerge però al vertice della gamma. La AMG CLE 63 abbandona il quattro cilindri ibrido utilizzato dalla C63 attuale e torna a un’impostazione più tradizionale. Il nuovo modello adotterà il V8 biturbo da 4,0 litri con albero piatto per una potenza (secondo le prime previsioni) che potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 600 CV.

Un ritorno al passato che guarda al futuro

L’arrivo del V8 segna una svolta. Nonostante la direzione del mercato spinga verso l’elettrificazione, Mercedes-Benz sembra voler ascoltare una parte importante del pubblico AMG. Quella parte di appassionati che non ha mai digerito l’abbandono del sound e delle sensazioni tipiche dei modelli a otto cilindri. Il ritorno a un motore di grande cilindrata rappresenta quindi una risposta diretta a questa domanda. Una scelta controcorrente se osservata dal punto di vista delle strategie globali, ma utile a preservare il carattere storico della divisione sportiva.