Controlla e gonfia le gomme in qualsiasi momento con questo strumento portatile a meno di 50€

Gonfiare le gomme (e non solo) non è mai stato così semplice.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 28 gen 2026

Gli imprevisti sono, per natura, imprevedibili. Ma non tutti gli imprevisti generano le stesse conseguenze. Cosa fa la differenza? L’avere a disposizione strumenti adeguati ad affrontarli. È il caso del compressore portatile. Quante volte una ruota a terra costringe a sostituirla anche se si è a poca distanza da casa o a chiamare il soccorso stradale per l’assenza del ruotino? Ecco, il compressore OSRAM TYREinflate 4000 risolve questi problemi. È un compressore compatto senza fili da tenere nel bagagliaio o nel portaoggetti dell’auto e da utilizzare ogni volta che serve. è in offerta con il 30% di sconto e rappresenta la soluzione ideale per affrontare ogni imprevisto e ripristinare la corretta pressione delle gomme.

Acquista il compressore OSRAM TYREinflate 4000 a meno di 50€

Per un controllo automatico della pressione

Il sistema di gonfiaggio del compressore OSRAM TYREinflate 4000 è gestito da un’interfaccia digitale che consente di impostare con precisione il valore desiderato. Una volta raggiunta la pressione selezionata, il dispositivo si arresta autonomamente. In questo modo si evitano problemi di qualsiasi tipo. È inoltre presente anche una valvola dedicata allo sgonfiaggio. Serve per correggere piccoli eccessi senza dover intervenire manualmente con strumenti esterni.

Tra i punti di forza del compressore OSRAM TYREinflate 4000 che lo rendono unico nel suo genere, c’è anche la possibilità di memorizzare fino a quattro valori. Così si ha un controllo rapido su tutte le gomme delle proprie auto (comprese quelle utilizzate dai figli), senza dover ogni volta controllare qual è il valore di riferimento.

Il display è retroilluminato e c’è anche una torcia integrata che facilita le operazioni anche al buio o quando c’è poca luce. A meno di 50€ il compressore OSRAM TYREinflate 4000 è uno strumento affidabile e indispensabile, da avere sempre a disposizione. È anche un’ottima idea regalo per il partner, un genitore o un amico.

