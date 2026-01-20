Hyundai Staria si trasforma in un camper elettrico, pannelli solari e funzioni smart

Hyundai Staria è diventato elettrico. Il nuovo monovolume a batteria ha fatto il suo debutto di recente, al Salone di Bruxelles. Sulla scia della presentazione di questo modello, la casa automobilistica ha voluto svelare il concept della versione camper. Alla fiera CMT (Caravan, Motor und Touristik) di Stoccarda ha fatto quindi la sua apparizione la nuova Hyundai Staria Camper Concept che sostanzialmente mostra come sarebbe possibile trasformare il monovolume in un piccolo camper. A quanto pare, potrebbe non essere un semplice esercizio di stile in quanto la casa automobilistica non chiude la porta ad una possibile commercializzazione.

Infatti, Hyundai spiega che con l’accelerazione della domanda di mobilità elettrica, i clienti sono sempre più alla ricerca di veicoli che combinino la fruibilità quotidiana con la libertà di viaggiare in autonomia e comfort. Presentando il concept, la casa automobilistica punta a raccogliere i feedback degli appassionati dei campeggi. Se sarà registrato un buon interesse, è possibile che in futuro arrivi davvero la versione camper del nuovo Staria elettrico.

UN CAMPER SMART CON I PANNELLI SOLARI

La base è quella del monovolume che già conosciamo. Ovviamente, sono state effettuate delle modifiche per adattare il veicolo al nuovo utilizzo. Ad esempio troviamo un tetto con apertura a soffietto, ad azionamento elettrico, che permette di ampliare lo spazio in altezza all’interno del veicolo e migliorare l’accesso alla piccola zona cucina. Per chi ama cerca una maggiore indipendenza, oltre ai campeggi tradizionali, il concept dispone di un pannello solare da 520 W che secondo Hyundai permette di produrre fino a 2,6 kWh di elettricità al giorno, con una media di cinque ore di luce. In questo modo è possibile alimentare i dispositivi di bordo senza doversi collegare ad una presa elettrica esterna.

La dotazione prevede anche una piccola doccia, un frigorifero da 36 litri e un sistema di climatizzazione per rendere più confortevoli i viaggi. Tutti dispositivi che possono essere alimentati attraverso l’energia prodotta dal pannello solare. Non mancano una serie di funzionalità smart. Ad esempio, per una maggiore privacy, Hyundai Staria Camper Concept adotta degli speciali vetri nella parte posteriore della cabina che da trasparenti possono diventare opachi attraverso un pannello touch.

MOTORE

Basandosi sulla versione elettrica del monovolume, anche la versione camper adotterebbe un motore da 218 CV, alimentato da una batteria con una capacità di 84 kWh. Staria Electric offre un’autonomia di 400 km. Ci sarebbe da capire quanto cambierebbe nella versione camper. In ogni caso, grazie all’architettura a 800 V è possibile rifornire ad altissima potenza, riducendo di molto i tempi di fermo durante i viaggi. Se il concept dovesse ricevere l’approvazione per la produzione, Hyundai annuncerà ulteriori dettagli a tempo debito.