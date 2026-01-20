Dacia Spring in promozione, la piccola citycar elettrica a partire da 12.900 euro

Dacia Spring è una piccola citycar che punta molto sul prezzo. In Italia piace e nel 2025, dati UNRAE, ne sono state vendute 4.813 unità, quarto posto assoluto nella classifica delle BEV più vendute. Per chi non è riuscito ad approfittare dei nuovi incentivi auto elettriche 2025, la casa automobilistica continua a proporre la sua citycar in offerta fino al 2 febbraio 2026. Grazie al contributo, sarà possibile potare a casa la Dacia Spring con 5.000 euro di sconto. Il listino della citycar diventa così ancora più interessante. Vediamo i dettagli.

DACIA SPRING: CARATTERISTICHE

Dacia Spring misura 3.701 mm lunghezza x 1.767 mm larghezza x 1.519 mm altezza, con un passo di 2.423 mm. La capacità di carico arriva a 308 litri. Con l’ultimo aggiornamento, oltre ad alcuni piccoli ritocchi agli esterni e agli interni, sono arrivate novità per le motorizzazioni. Dacia Spring 2026 potrà contare su due nuovi powertrain: da 70 CV / 52 kW e 100 CV / 75 kW. In tutti i casi, troviamo una batteria da 24,3 kWh con celle LFP che garantisce un’autonomia fino a 225 km. Non molto ma del resto parliamo di un’auto nata per essere utilizzata prevalentemente in città. I prezzi partono dai 17.900 euro della versione Expression con motore da 70 CV.

L’OFFERTA

Dunque, per le pronta consegna, Dacia propone uno sconto di 5.000 euro che porta così il prezzo della citycar a 12.900 euro (iva inclusa, ipt e contributo pfu esclusi). L’iniziativa è valida sia per i privati e sia per le partita IVA. Oggi, sempre più case automobilistiche nelle loro offerte puntano sulle pronta consegna, un modo per dare fondo agli stock ancora invenduti. Per i clienti, tuttavia c’è maggiore certezza sui tempi di consegna che saranno più rapidi che nel caso di un ordine personalizzato. Di contro, ci saranno meno possibilità di personalizzazione.