Renault diventa il secondo produttore automobilistico in Europa

Il Gruppo Renault ha chiuso il 2025 con 2.336.807 veicoli veicoli venduti nel mondo, pari ad una crescita del 3,2%. Di questi, 1.628.030 (+3,2%) a marchio Renault, 697.408 (+3,1%) Dacia e 10.970 (+139,2%) Alpine. In Europa, con 1.607.848 unità vendute, il Gruppo è sul podio dei costruttori automobilistici. Parlando strettamente del Vecchio Continente c’è una novità interessante che riguarda Renault come marchio. Infatti, con 1.004.000 veicoli venduti (autovetture + veicoli commerciali), la casa automobilistica ha chiuso al secondo posto assoluto (dietro solo a Volkswagen).

UN ANNO DI CAMBIAMENTI

Il 2025 è stato un anno complesso per il Gruppo francese. A giugno era arrivata la clamorosa notizia delle dimissioni di Luca de Meo che aveva deciso di lasciare il mondo auto per andare a dirigere il gruppo del lusso Kering. A prendere il posto del manager italiano ci ha pensato François Provost che ha apportato alcuni cambiamenti di strategia tra cui la chiusura di Mobilize che hanno portato allo stop della produzione del quadriciclo elettrico che era arrivato sul mercato da pochi mesi.

IL 2025 DEL GRUPPO RENAULT

In Europa, le vendite di autovetture del Gruppo Renault sono aumentate del 5,9%, ossia più del doppio rispetto alla crescita del mercato (+2,3%). Invece, le vendite di veicoli commerciali mostrano segni di progressiva ripresa nel 2025, con un secondo semestre a -10,6% rispetto al primo semestre a -29,6%. A livello Globale, il marchio Renault ha assistito ad un aumento delle vendite pari all’11,7%, grazie alla forte crescita dei seguenti mercati: America Latina (+11,3%), Corea del Sud (+55,9%) e Marocco (+44,8%).

Il Gruppo francese continua a portare avanti la sua strategia di elettrificazione in Europa, con circa 400.000 veicoli ibridi venduti (+35,1%) e circa 194.000 veicoli elettrici venduti (+76,7%). Il marchio Renault ha raggiunto un mix di veicoli elettrici del 20,2% grazie soprattutto alla Renault 5 e registrando, al tempo stesso, un aumento delle vendite dei veicoli ibridi (+17%). Per quanto riguarda, invece, Dacia, sono stati venduti 113.000 veicoli ibridi lo scorso anno, pari ad una crescita del 121,7% rispetto al 2024.

LE NOVITÀ 2026

Guardando al nuovo anno, il Gruppo francese in Europa punterà molto sulla Renault Twingo elettrica e sulla nuova Renault Clio. Inoltre, sono in arrivo un nuovo modello elettrico di Dacia nel segmento A, una nuova Dacia ibrida e termica nel segmento C oltre alla sportiva Alpine A390. Il Gruppo intende poi accelerare la sua presenza internazionale e lo farà con Renault Boreal in America Latina e Turchia, Renault Duster in India, Renault Filante in Corea del Sud e sui mercati internazionali ed il nuovo pick-up Renault in America Latina.