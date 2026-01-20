Non rischiare di rimanere a piedi, cambia ora la batteria: oggi la paghi quasi la metà

L’inverno è una stagione delicata per le nostre auto. Ghiaccio e neve per i pneumatici, pioggia e grandine per vetri e carrozzeria, sono solo alcuni dei rischi che i nostri mezzi quotidianamente incontrano. E poi c’è la batteria, che con l’abbassamento delle temperature rischia di non essere più in grado di avviare l’auto. Soprattutto se ha già qualche anno, è preferibile sostituirla.

Così si riduce il rischio di rimanere a piedi (magari a chilometri da casa) e ogni mattina non si ha l’ansia di dover mettere in moto l’auto con i cavi o con il booster. Per risolvere il problema l’offerta di oggi è particolarmente vantaggiosa. A soli 93,15€ – utilizzando il codice sconto CASA26 – si può acquistare la batteria Bosch da 74Ah a meno di 95€, pagandola quasi la metà del prezzo di listino (di circa 200€).

Una batteria Bosch a (quasi) metà prezzo

La batteria Bosch da 74 Ah con spunto di 680 A è progettata per garantire un avviamento sicuro anche a temperature rigide. Come ci riesce? Grazie a una struttura interna ottimizzata per mantenere stabile la tensione. Si tratta di una batteria che può essere installata facilmente in sostituzione della batteria originale. Le dimensioni sono compatte e sono di 278 x 175 x 190 mm. Dimensioni che rendono questa batteria compatibile con numerosi modelli di auto, sia diesel sia benzina.

Tra questi ci sono Volkswagen Golf, Opel Astra, Ford Focus, Fiat Tipo, Peugeot 308, Audi A4 o BMW Serie 3 (nelle versioni senza Start&Stop).

Sostituire ora la batteria, con un modello affidabile come questo, è una scelta intelligente per evitare fastidiosi problemi nel corso di queste giornate di freddo intenso. Così che ogni mattina, anche quando il termometro è sotto lo zero, puoi mettere in moto la tua auto in totale tranquillità.