Dacia conferma, due novità nel 2026: una citycar elettrica e un modello di segmento C

Il 2026 sarà un anno importante per Dacia con l’arrivo di alcune interessanti novità. Nuovi modelli che sono stati confermati dalla casa automobilistica nel comunicato in cui si parla dei risultati del 2025. Infatti, per quanto riguarda le prospettive del nuovo anno, sul fronte del prodotto, sono in arrivo un’auto elettrica del segmento A destinata a completare e rinnovare l’offerta Dacia a livello di citycar elettriche oltre a un nuovo modello termico e ibrido nel segmento C.

UNA NUOVA CITYCAR ELETTRICA IN ARRIVO

Stiamo parlando della Dacia Evader, almeno così viene chiamata oggi questa piccola vettura a batteria pensata per la città, che vedremo nel corso dell’anno. Modello molto importante e che nasce sulla base della “cugina" Renault Twingo elettrica. La citycar dovrebbe presentare una lunghezza compresa tra 3,6 e 3,8 metri e ovviamente disporre della medesima base meccanica del modello francese. Stando a quanto riferito da Dacia in passato, dovrebbe essere proposta ad un prezzo di partenza attorno ai 18.000 euro. Inizialmente sarà offerta insieme alla Spring che quindi non sparirà dal mercato.

DACIA C-NEO

La vettura di segmento C in arrivo altro non è che la Dacia C-Neo, nome provvisorio, di cui abbiamo già parlato alcune volte in passato. Si tratta di un nuovo modello con forme da station wagon di cui sono già girate diverse foto spia. Dovrebbe presentare una lunghezza di circa 4,5 metri e un design con richiami alla Sandero, almeno davanti dove dovrebbero essere presenti fari con la stessa firma luminosa. Come confermato dalla stessa casa automobilistica, questo nuovo modello sarà proposto sul mercato con motorizzazioni endotermiche e ibride. Non dovrebbe comunque mancare anche il GPL sempre presente all’interno della gamma Dacia.

ALTRE NOVITÀ IN ARRIVO

Oltre all’introduzione di questi due nuovi modelli, Dacia amplierà l’offerta di motorizzazioni. Infatti, la casa automobilistica continua ad arricchire il portafoglio delle motorizzazioni elettrificate con il motore hybrid-G 150 4×4 su Duster e Bigster lanciato a fine 2025, che sarà disponibile nella versione benzina nel corso del 2026.