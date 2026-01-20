Lamborghini, il 2025 è un altro anno record per le vendite

Ancora un record di vendite per Lamborghini che chiude il 2025 con oltre 10.000 vetture consegnate. Esattamente, con 10.747 auto in tutto il mondo, ha fatto meglio del 2024 quando ne aveva consegnate 10.687. Un risultato ancora più importante se lo inseriamo in un contesto di mercato sempre più complesso e difficile. Infatti, Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, parlando dei risultati del 2025, evidenzia proprio le sfide di mercato.

Nonostante le difficili condizioni di mercato, siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025, che confermano la capacità di Lamborghini di distinguersi anche in uno scenario globale complesso. Le performance registrate riflettono la nostra capacità di interpretare i mercati e di compiere scelte strategiche che rispondono in modo concreto alle aspettative dei nostri clienti. Un approccio che non mira a picchi di volume ma ci permette di consolidare i risultati raggiunti dopo la crescita degli ultimi anni.

IL 2025 DI LAMBORGHINI

Entrando più nel dettaglio dei risultati 2025 di Lamborghini, l’area EMEA rimane il principale mercato, con 4.650 vetture consegnate. A seguire le Americhe con 3.347 unità distribuite, e la regione Asia Pacifico (APAC), che registra 2.750 vetture consegnate. A spingere verso questo nuovo risultato record due modelli: Revuelto, la prima supersportiva ibrida V12 Plug-in, e Urus SE, versione Plug-in del Super SUV della casa automobilistica. Nel corso dell’anno ci sono state anche alcune interessanti novità di prodotto. A luglio, al Goodwood Festival of Speed, è stata svelata la Temerario GT3, progettata per i team clienti e destinata a debuttare nei principali campionati GT3 globali nel corso del 2026.

Inoltre, ad agosto, in occasione della Monterey Car Week, è stata invece svelata la Fenomeno. Si tratta di una serie limitata in soli 29 esemplari. Supercar che può contare sul motore V12 più potente mai sviluppato da Lamborghini, inserito in un’architettura ibrida che esprime una potenza complessiva di 1.080 CV.

2026, ARRIVA LA TEMERARIO

Nel corso del nuovo anno, Lamborghini si potrà giocare una nuova carta molto importante per spingere ulteriormente sulle vendite. Infatti, partiranno le prime consegne della Temerario a gennaio, con un portafoglio ordini già pari a circa dodici mesi di attesa.