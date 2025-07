Lamborghini presenta la Temerario GT3, il primo modello pensato esclusivamente per le gare

Lamborghini ha presentato ufficialmente la Temerario GT3, la prima vettura da competizione derivata dalla nuova generazione Temerario (il secondo modello PHEV, dopo la Revuelto) e progettata interamente all’interno di Lamborghini Squadra Corse. Presentata in occasione dell’ultima edizione del Goodwood Festival of Speed, la Temerario GT3 è destinata a debuttare nelle principali competizioni internazionali della categoria GT3 a partire dalla stagione 2026.

Specifiche e prestazioni

Dopo il primo teaser del profilo dell’auto pubblicato da Lamborghini Squadra Corse verso la fine dello scorso anno, arriva ora la presentazione ufficiale di una, dove gareggiano anche modelli come la Ferrari 296 GT3 , la Porsche 911 GT3 , la McLaren 720S GT3 Evo , l’ Aston Martin Vantage GT3 , la BMW M4 GT3, la Lexus RC F GT3 e la Ford Mustang GT3

La Lamborghini Temerario GT3 ha la particolarità di essere stata progettata da zero con finalità racing, non derivata semplicemente da una supercar stradale. La vettura adotta un telaio spaceframe in alluminio sviluppato appositamente per rispondere agli standard FIA, con modifiche per facilitare gli interventi in pista, mentre la carrozzeria è interamente in fibra di carbonio.

Il cuore della GT3 è un V8 biturbo da 4,0 litri, evoluzione dell’unità montata sulla Temerario stradale ma adattata per soddisfare i regolamenti della categoria e limitato a circa 550 CV in base al Balance of Performance, il sistema regolamentare utilizzato nelle competizioni automobilistiche per garantire che vetture con caratteristiche tecniche molto diverse possano competere sullo stesso livello prestazionale. Ci sono inoltre un cambio sequenziale trasversale, sospensioni regolabili sviluppate con KW, ruote Ronal da 18” e un abitacolo sviluppato con il contributo dei piloti ufficiali per massimizzare ergonomia, visibilità e facilità di controllo.

Una vettura progettata per le competizioni

Rispetto ai modelli precedenti, la Temerario GT3 introduce soluzioni tecniche che rappresentano un importante salto generazionale. È la prima vettura Lamborghini da corsa, infatti, a essere sviluppata ex novo con una, fin dalle fasi iniziali del progetto. L’adozione di una carrozzeria interamente in fibra di carbonio ha permesso di ridurre significativamente il peso, migliorando al contempo lagrazie a componenti facilmente smontabili per velocizzare le operazioni di manutenzione. Anche il sistema di raffreddamento è stato ripensato per sopperire all’assenza dell’unità ibrida, con una configurazione dei radiatori ottimizzata e turbocompressori aggiornati. L’è stata sviluppata internamente da Lamborghini e il volante è stato progettato su misura con il feedback dei piloti ufficiali.

Il debutto in gara è previsto alla 12 Ore di Sebring del 2026, mentre per i team ancora legati alla Huracán GT3 è previsto un periodo di transizione con supporto tecnico dedicato.