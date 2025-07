Xiaomi YU7, ci sarà anche una versione Ultra ad alte prestazioni?

Xiaomi YU7 ha da poco debuttato sul mercato cinese con un clamoroso successo in termini di ordini tanto che chi l’acquista oggi rischia di attendere più di un anno per mettere nel garage di casa il nuovo SUV elettrico. Oggi sono 3 le versioni con cui la nuova YU7 viene offerta sul mercato ma pare che in futuro possa arrivare una variante ad alte prestazioni che potrebbe chiamarsi “Ultra“. Effettivamente, Xiaomi già oggi propone la SU7 Utra, un modello da oltre 1.500 CV protagonista di diversi record al Nürburgring. Dunque, avrebbe senso che anche il SUV possa essere proposto in futuro in una versione Ultra, magari utilizzando il medesimo powertrain della berlina elettrica sportiva. A quanto pare, dalla Cina sono arrivate le prime foto spia di quella che sembrerebbe essere la futura Xiaomi YU7 Ultra.

PRIMI INDIZI

Le immagini mostrano un prototipo insolito della Xiaomi YU7 camuffato con pellicole. Ricordiamo che il colosso dell’elettronica da quando mostrò le prime foto del SUV, non applicò più alcun camuffamento ai muletti del SUV. Si tratta di un vecchio prototipo? A quanto pare no perché le foto spia mettono in evidenza una versione del SUV con carreggiate allargate sia all’anteriore e sia al posteriore oltre a passaruota insolitamente ampi. Questo prototipo inoltre adotta cerchi di grandi dimensioni da 21 pollici e quello che sembra essere l’impianto frenate carboceramico della SU7 Ultra. Si tratta quindi di indizi che farebbero pensare alla possibilità che sotto al camuffamento in realtà ci sia un prototipo della futura Xiaomi YU7 Ultra.



Dall’azienda cinese al momento non sarebbero arrivati commenti a queste immagini e quindi il tutto va preso con le dovute cautele ma una versione più sportiva del SUV elettrico, come accennato all’inizio, avrebbe senso. Del resto, anche Tesla propone versioni Performance sia della Model 3 e sia della Model Y. Se fosse confermato, probabilmente sotto alla carrozzeria troveremo il powertrain con 3 motori elettrici da oltre 1.500 CV che sulla berlina elettrica permette di offrire prestazioni elevatissime. Al momento non si può fare altro che attendere novità per capire se ci sarà o meno una YU7 Ultra in futuro.



