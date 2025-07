Toyota RAV4 vs Mazda CX-5, nuove generazioni di SUV a confronto

Toyota RAV4 è una vera best seller per la casa automobilistica giapponese. Da poco è arrivata la nuova generazione che ha introdotto un look completamente rinnovato, interni rivisti e maggiore tecnologia. Per vedere su strada la sesta generazione del SUV bisognerà attendere ancora diverso tempo visto che le prima consegne sono attese per la primavera del 2026. Toyota punta comunque moltissimo sulla nuova RAV4 chiamata a continuare quel successo che questo modello ha ottenuto nel tempo. Una volta sul mercato, dovrà vedersela anche con la Mazda CX-5 la cui terza generazione ha debuttato da poco. Anche per la CX-5 il salto generazionale è stato importante. Cresciuta leggermente di dimensioni, offre interni più curati e maggiore tecnologia. L’arrivo nelle concessionarie è atteso per dicembre 2025.

Andiamo quindi a vedere più da vicino le principali caratteristiche della nuova Toyota RAV4 e della nuova Mazda CX-5, mettendo questi due modelli a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Partiamo dalla nuova Toyota RAV4. La casa automobilistica non ha fornito i dati esatti sulle dimensioni ma sappiamo che la lunghezza dovrebbe essere del tutto simile a quella del modello attuale e cioè 4.600 mm. Il look del SUV evolve radicalmente, soprattutto a livello del frontale. La nuova RAV4 appare più muscolosa e davanti dispone di nuovi fari a forma di C che richiamano un po’ quelli degli ultimi modelli della casa automobilistica giapponese. Sempre davanti troviamo una nuova griglia con inserti esagonali e il nuovo paraurti con ampie prese d’aria. Di profilo possiamo invece osservare i passaruota ancora più squadrati rispetto a quelli attuali, mentre al posteriore le linee sono più verticali per massimizzare lo spazio a disposizione all’interno dell’abitacolo. Sempre dietro possiamo osservare i gruppi ottici a sviluppo orizzontale con al centro del portellone il lettering RAV4. Il SUV sarà proposto anche nell’allestimento GR Sport che permette di dare alla nuova RAV4 un look più sportiveggiante grazie ad un body kit dedicato.



Passiamo alla nuova Mazda CX-5 che misura 4.690 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.695 mm altezza, con un passo di 2.815 mm. Dunque, è più lunga di 115 mm, più larga di 15 mm e più alta di 30 mm rispetto al modello precedente a tutto vantaggio dello spazio per i passeggeri, soprattutto dietro e per i bagagli. Look evoluzione per il SUV di Mazda. Forme massicce con passaruota muscolosi per la nuova generazione di CX-5. Le prese d’aria nel paraurti sono state allargate, mentre i nuovi gruppi ottici “curvano" verso la griglia che presenta un nuovo motivo e inserti cromati più sottili. Al posteriore sono presenti i nuovi gruppi ottici e tra di loro non troviamo più il logo della casa automobilistica come nel precedente modello ma il lettering “MAZDA".

INTERNI E TECNOLOGIA

Per entrambi i modelli c’è stato un importante passo avanti con interni molti più moderni. Partiamo dalla Toyota RAv4 dove la plancia presenta un motivo squadrato che ritroviamo anche su alcuni elementi presenti sulla console. Non manca ovviamente la tecnologia, dove il nuovo SUV ha fatto un importante passo avanti. Dietro al volante multifunzione è stato infatti collocato il nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici che oltre alle informazioni di marcia mostra quelle di navigazione per fare in modo che il conducente si possa distrarre meno durante la guida. Centralmente sulla plancia è invece stato collocato il display da 12,9 pollici del sistema infotainment vero e proprio. Arriva anche un nuovo e più avanzato assistente vocale e non manca il supporto agli aggiornamenti OTA.



Saliamo a bordo della nuova Mazda CX-5 dove troviamo uno stile minimalista come va di moda oggi. Dietro al nuovo volante multifunzione è presente la strumentazione digitale da 10,25 pollici, mentre centralmente c’è il display touch da 12,9 o da 15,6 pollici, varia a seconda dell’allestimento, del sistema infotainment. Si può avere anche un head-up display. Sul tunnel centrale troviamo il selettore della trasmissione, alcuni comandi fisici e l’immancabile pad per la ricarica wireless degli smartphone. Non manca nemmeno un nuovo sistema d’illuminazione ambientale e su alcune versioni c’è il tetto panoramico che permette di esaltare lo spazio a disposizione.



Per il momento Toyota non ha voluto fornire i dati sul bagagliaio così come quelli sulle dimensioni del SUV. La sensazione è che continui ad essere capiente almeno tanto quello del precedente modello (580 litri). Per la nuova Mazda CX-5, a disposizione ci sono 583 litri che possono salire a ben 2.019 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori (frazionamento 40:20:40).

MOTORI

La nuova Toyota RAV4 sarà disponibile sempre solamente con motorizzazioni ibride. Alla base della gamma troviamo la Full Hybrid. La versione con la trazione anteriore eroga 183 CV e quella con la trazione integrale 191 CV. La Plug-in nella versione a quattro ruote motrici AWD-i può contare su di una potenza di sistema di 308 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Inoltre, per la prima volta, il modello Plug-in è disponibile anche nella versione con trazione anteriore. In questo caso la potenza di sistema scende a 272 CV. La batteria presenta una capacità di 22,7 kWh che permette una percorrenza in elettrico di circa 100 km.



PREZZI

Passando alla nuova Mazda CX-5, al momento del lancio il SUV giapponese sarà proposto solamente con unin abbinamento alla tecnologia mild-hybrid Mazda M Hybrid a 24V. Più nel dettaglio,in grado di arrivare ad erogare una. Per accelerare, mentre la velocità massima è di. La trasmissione è affidata ad un. Volendo c’è anche la. In questo caso, per raggiungere i 100 km/h servono 10,9 secondi, mentre la velocità di punta raggiunge i 185 km/h.

Il listino della nuova Toyota RAV4 non è stato comunicato. Ricordiamo che l’attuale modello ancora in vendita parte da 42.200 euro. La nuova Mazda CX-5, invece, si può acquistare da 35.900 euro.