Il SUV sportivo di Rivian si farà: l'anticipazione sul motore

Rivian sta lavorando sul lancio della R3X e, l’a.d. RJ Scaringe, ha confermato che avrà una impronta sportiva. Il marchio americano di veicoli elettrici vuole competere con i competitor più accreditati e il modello a ruote alte sportivo dovrebbe arrivare entro la fine del decennio.

Come annunciato in una intervista a The Drive Robert Joseph Scaringe ha pronto il modello che può fare la differenza su un mercato green sempre più variegato. L’amministratore delegato di Rivian per ora non ha fornito troppi dettagli, ma presto arriveranno ulteriori aggiornamenti sulla R3X che si baserà sulla R3.

Tempo di attesa un paio d’anni

L’inizio del progetto di una variante sportiva della R3 è stata annunciato nel luglio 2024. All’epoca, il dirigente affermò che il veicolo elettrico derivato dalle sfide rallistiche sarebbe stato proposto prima del modello da cui deriverà. In seguito l’azienda ha annunciato l’arrivo della R2, della R3 e solo in seguito della R3X. Quest’ultima risulterebbe più adatta alle alte prestazioni che all’off-road nudo e crudo.

La vettura dovrebbe arrivare con un potente propulsore a tre motori, le R1S e R1T a tre motori sprigionano già una potenza record. Sia la R3 che la R3X dovrebbero essere prodotte nel nuovo stabilimento Rivian di Atlanta, secondo Car and Driver. L’inizio della produzione? Secondo le ultime indiscrezioni entro la fine del 2028, seguendo anche il diktat dell’a.d. Scaringe.

Allargamento della gamma

Scaringe ha annunciato: “Abbiamo pensato a R2T e persino ad altri progetti. La piattaforma è in grado di fare molto. La vera sfida è decidere cosa fare. Ci sono tantissime cose interessanti che potremmo creare […] Ad esempio, dalla piattaforma R2 potrebbero derivare varianti uniche, o dalla piattaforma R3 e dalla piattaforma R2 potrebbero derivarne altre. Ci sono molte possibilità. Quindi, col tempo, non escluderei nulla. Ma nell’immediato futuro, non mi aspetterei varianti così diverse”.

Nell’intervista, Scaringe non ha escluso il lancio di “pick-up più piccoli” e potrebbe essere la R4 ad avere un ruolo di primo piano al riguardo. Il CEO non si è sbilanciato troppo sulla questione, affermando che potrebbero avvenire tante cose cool in futuro. Non è un momento idilliaco per l’industria dell’automotive a zero emissioni, ma negli Stati Uniti continuano a spingere verso mastodontiche auto a ruote alte a zero emissioni.