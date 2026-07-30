Ferrari accelera nel secondo trimestre 2026: ricavi in crescita e margini oltre il 31%

Ferrari ha annunciato i risultati preliminari relativi al secondo trimestre del 2026, confermando una fase di crescita straordinaria che ha portato la società a rivedere al rialzo i propri obiettivi annuali. I ricavi netti si sono attestati a 1.938 milioni di euro, segnando un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente, trainati da un mix di prodotto estremamente ricco e dal crescente peso delle personalizzazioni.

Cresce l’utile operativo

L’eccellenza operativa della Casa di Maranello è testimoniata da un utile operativo (EBIT) pari a 605 milioni di euro, con un margine del 31,2%, e da un EBITDA che ha raggiunto i 755 milioni di euro. Commentando questi dati, il CEO Benedetto Vigna ha sottolineato come “i solidi risultati del secondo trimestre riflettono la nostra disciplina nell’esecuzione e la costante efficacia della nostra strategia”, aggiungendo che il “trend sostenuto delle personalizzazioni ci consente di alzare la guidance per il 2026”.

Forte accelerazione nelle consegne

Sotto il profilo commerciale, Ferrari ha consegnato 3.366 unità nel trimestre. Mentre modelli come la SF90 XX e la Roma Spider si avviano verso la fine della produzione, si è registrata una forte accelerazione nelle consegne della Purosangue, della Amalfi e della 849 Testarossa. Vigna ha evidenziato la vitalità creativa del brand affermando: “In un solo trimestre abbiamo presentato la Ferrari Luce e la Ferrari 12Cilindri Manuale: due auto sportive profondamente diverse tra loro ma che incarnano lo stesso DNA di Ferrari”. Queste novità dimostrano la capacità dell’azienda di “coniugare in modo unico tradizione e innovazione”.

Oltre alla vendita di automobili, che ha generato ricavi per 1.629 milioni di euro, Ferrari ha beneficiato della crescita nelle attività Racing, grazie all’aumento delle sponsorizzazioni e dei podi ottenuti in Formula 1 e nel Mondiale Endurance. Anche il settore Lifestyle ha mostrato vigore, attirando nuovi clienti attraverso eventi esclusivi come le tappe di Silverstone e Goodwood.

Una gamma completa

Guardando al futuro, Ferrari vanta oggi “la gamma più completa nella storia di Ferrari” e un portafoglio ordini che garantisce una copertura totale per tutto il 2027. Sulla base di questa solida domanda, la nuova guidance per il 2026 prevede ora ricavi netti nell’ordine dei 7,60 miliardi di euro, consolidando la posizione del marchio come leader assoluto nel settore del lusso mondiale.