Cerca

Ferrari accelera nel secondo trimestre 2026: ricavi in crescita e margini oltre il 31%

Ferrari archivia un secondo trimestre 2026 da record con ricavi a 1,938 miliardi di euro, margini in crescita e guidance rivista al rialzo grazie alle personalizzazioni

Ferrari accelera nel secondo trimestre 2026: ricavi in crescita e margini oltre il 31%
Vai ai commenti
Tommaso Giacomelli
Tommaso Giacomelli
Pubblicato il 30 lug 2026
Aggiungi HDmotori come Fonte preferita su Google

Ferrari ha annunciato i risultati preliminari relativi al secondo trimestre del 2026, confermando una fase di crescita straordinaria che ha portato la società a rivedere al rialzo i propri obiettivi annuali. I ricavi netti si sono attestati a 1.938 milioni di euro, segnando un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente, trainati da un mix di prodotto estremamente ricco e dal crescente peso delle personalizzazioni.

Cresce l’utile operativo

L’eccellenza operativa della Casa di Maranello è testimoniata da un utile operativo (EBIT) pari a 605 milioni di euro, con un margine del 31,2%, e da un EBITDA che ha raggiunto i 755 milioni di euro. Commentando questi dati, il CEO Benedetto Vigna ha sottolineato come “i solidi risultati del secondo trimestre riflettono la nostra disciplina nell’esecuzione e la costante efficacia della nostra strategia”, aggiungendo che il trend sostenuto delle personalizzazioni ci consente di alzare la guidance per il 2026”.

Forte accelerazione nelle consegne

Sotto il profilo commerciale, Ferrari ha consegnato 3.366 unità nel trimestre. Mentre modelli come la SF90 XX e la Roma Spider si avviano verso la fine della produzione, si è registrata una forte accelerazione nelle consegne della Purosangue, della Amalfi e della 849 Testarossa. Vigna ha evidenziato la vitalità creativa del brand affermando: “In un solo trimestre abbiamo presentato la Ferrari Luce e la Ferrari 12Cilindri Manuale: due auto sportive profondamente diverse tra loro ma che incarnano lo stesso DNA di Ferrari”. Queste novità dimostrano la capacità dell’azienda di “coniugare in modo unico tradizione e innovazione”.

Oltre alla vendita di automobili, che ha generato ricavi per 1.629 milioni di euro, Ferrari ha beneficiato della crescita nelle attività Racing, grazie all’aumento delle sponsorizzazioni e dei podi ottenuti in Formula 1 e nel Mondiale Endurance. Anche il settore Lifestyle ha mostrato vigore, attirando nuovi clienti attraverso eventi esclusivi come le tappe di Silverstone e Goodwood.

Una gamma completa

Guardando al futuro, Ferrari vanta oggi “la gamma più completa nella storia di Ferrari” e un portafoglio ordini che garantisce una copertura totale per tutto il 2027. Sulla base di questa solida domanda, la nuova guidance per il 2026 prevede ora ricavi netti nell’ordine dei 7,60 miliardi di euro, consolidando la posizione del marchio come leader assoluto nel settore del lusso mondiale.

Ti potrebbe interessare:
2
Nuova Hyundai KONA Dark Line: più stile e tecnologia per il SUV coreano
Mercato
22
Arriva la nuova Stratos? Made in Cina e prezzo alla portata
Mercato
7
Bonus Retrofit 2026 al via: come ottenere fino a 800 euro per GPL e metano
Incentivi Auto
9
Audi Q9, le caratteristiche e il prezzo della più grande di sempre
Mercato
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.