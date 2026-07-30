Mazda MX-5 sarà anche elettrica, c'è la conferma del CEO: peso piuma e debutto nel 2028

La prossima Mazda MX-5 sarà pronta ad accogliere un motore 100% elettrico. E adesso a confermarlo per la prima volta è lo stesso numero uno della Casa giapponese, Masahiro Moro, smentendo quella che per anni è stata considerata un’incompatibilità tecnica insuperabile per la spider più venduta al mondo.

La scommessa sul peso

Intervistato dalla rivista tedesca Auto motor und sport, Moro ha spiegato la necessità di preparare la roadster a un mercato privo di motori termici. La vera priorità degli ingegneri non riguarda tanto la potenza, quanto la gestione della massa a terra.

“Il prossimo modello deve potersi adattare a uno scenario a zero emissioni. Per noi la vera difficoltà sta nel progettare un telaio più leggero evitando materiali troppo cari come il carbonio.” — Masahiro Moro, CEO Mazda

L’obiettivo fissato per il team di sviluppo varia tra i 1.000 e i 1.200 kg. Riuscirci significherebbe mantenere il peso del modello elettrico del tutto allineato a quello della versione attuale a benzina. Moro si dice convinto che il traguardo sia alla portata dei suoi tecnici.

Il cambio di rotta rispetto ai dubbi del passato

Le parole di Moro segnano un netto cambio di passo. Solo a febbraio 2026, Christian Schultze (head of research di Mazda Motor Europe) spiegava alla rivista olandese AutoRAI che un’architettura 100% elettrica avrebbe modificato alla radice l’impostazione della MX-5 (qui la nostra prova su strada), imponendo proporzioni diverse, più peso e un altro bilanciamento dei carichi. L’apertura ufficiale del CEO indica che in azienda l’approccio al progetto è cambiato.

La quinta generazione nel 2028

Il passaggio alle batterie non esclude i motori termici. Mazda punta infatti su più soluzioni in parallelo: nell’aprile 2025 il capo dello sviluppo tecnico, Ryuichi Umeshita, ha confermato che sulla nuova generazione esordirà il 2.5 quattro cilindri Skyactiv-Z. Il motore sfrutta la tecnologia ad accensione per compressione SPCCI (già impiegata sullo Skyactiv-X) e sviluppa circa 180 CV.

Tra le opzioni figura anche una versione ibrida, ma solo a determinate condizioni. Come spiegato da Schultze, l’elettrificazione parziale verrà adottata unicamente se necessaria per tagliare consumi ed emissioni normative, senza aggiungere peso extra o alterare la risposta su strada.

Per il cambio generazionale servirà tempo. Il modello “ND" oggi a listino è in vendita dal marzo 2015 ed è già la versione più duratura nella storia della roadster. I report di settore indicano che la quinta serie (siglata MX-5 NE) non debutterà prima del 2028.

Spunta il progetto “Hero-Car”

Nel corso della stessa intervista, Moro ha rivelato un secondo progetto strategico fino ad oggi inedito. Ovvero la volontà di affiancare alla spider una vera auto bandiera al vertice del listino.