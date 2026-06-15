BMW M5 Touring, 800 CV con la cura Bovensiepen

Con finiture personalizzabili la Bovensiepen 05 GT è diventata una delle Station Wagon più potenti della storia BMW. L’esclusività della vettura è figlia dell’incredibile lavoro dell’azienda di Buchloe. Pur non potendo sfruttare il nome Alpina, l’azienda sembra voler mantenere intatto lo storico spirito sportivo.

Bovensiepen Automobile, realtà guidata da Andreas e Florian Bovensiepen, figli del fondatore Burkard Bovensiepen ha reso una M5 un capolavoro, dopo aver sviluppato di recente un altro masterpiece insieme a Zagato sulla base della BMW M4 Cabrio. La Bovensiepen 05 GT, con una reinterpretazione esclusiva della BMW M5 Touring, ha voluto unire il mondo racing granturismo ad alte prestazioni con la comodità massima delle vetture tedesche.

Le caratteristiche della 05 GT

L’impostazione GT si coniuga bene con lo stile imponente dell’auto, derivata dalla BMW M5 Touring, nonostante una lunghezza di 5 metri, presentando elementi aerodinamici studiati per migliorare il raffreddamento e l’efficienza alle alte velocità. La zona anteriore si caratterizza per delle prese d’aria perfezionate e un sistema di aspirazione, mentre i cerchi forgiati da 21" rendono ancor più accattivante il look. Il disegno simmetrico con venti razze lavorate impreziosisce la linea e offre un controllo alle alte performance. Pirelli ha realizzato su misura delle mescole identificate dalla marcatura BOV che calzano dei cerchi di grandi dimensioni.

L’impianto frenante e le finiture esterne vantano numerose combinazioni cromatiche, rispondendo alle caratteristiche tipiche dei modelli BMW. L’obiettivo non era rivoluzionare la vettura, ma cucirle addosso un abito sartoriale di qualità. Il livello di personalizzazione è massimo con una targhetta numerata per rendere ogni esemplare unico.

Interni da sogno

L’abitacolo accoglie 5 passeggeri in un ambiente costruito intorno alle richieste del cliente. Il volante è rivestito in pelle Lavalina, materiale considerato tra i più esclusivi nel settore automobilistico e proveniente da allevamenti selezionati tra Germania, Austria, Svizzera e Nord Italia. Le palette in alluminio fresato e le superfici rifinite in pelle pregiata sono il non plus ultra per chi non si accontenta. Pur mantenendo il legame con la tradizione automobilistica BMW, gli specialisti hanno alzato l’asticella con cuciture, rivestimenti, pannelli dei sedili e persino elementi specifici del bagagliaio.

Sotto al cofano si trova il motore 4.4 V8 biturbo BMW in grado di erogare 800 CV e 1.100 Nm di coppia massima. La 05 GT scatta da 0 a 100 km/h in meno di 3,6 secondi e tocca una velocità massima di 305 km/h. L’auto è impreziosita da sospensioni dedicate con molle Eibach, supporti modificati e una barra duomi specifica. Sono stati progettati per garantire un equilibrio tra comfort e precisione di guida. Non manca uno scarico in titanio sviluppato insieme ad Akrapovic, che oltre a ridurre il peso di 7,8 kg contribuisce all’esclusività. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2026. Il prezzo? Da 198.900 euro, tasse tedesche incluse.