BMW richiama oltre 744.000 auto per rischio incendio

Piove sul bagnato in casa BMW. Il marchio bavarese si ritrova a dover gestire un maxirichiamo globale proprio nei mesi in cui sta cercando di tirare la cinghia per far fronte al calo delle vendite in Cina. A lanciare l’indiscrezione è stato il quotidiano tedesco Bild.

Il guasto all’avviamento e il rischio di incendio

La problematica è d’origine tecnica e riguarda il sistema che fa partire il motore. In sintesi, dentro il relè di avviamento rischiano di formarsi dei depositi anomali. Se succede, al momento dell’accensione l’auto può andare in corto circuito o surriscaldarsi di colpo, con il pericolo concreto che si sviluppi un incendio.

La finestra delle auto uscite dalla fabbrica e finite nel mirino è lunghissima: si va da luglio 2020 fino a febbraio 2026 per un totale di oltre 744.000 veicoli a livello globale. Il guaio è che il richiamo non risparmia quasi nulla, toccando dai modelli tradizionali a benzina/diesel fino alle elettriche.

Tra i 13 modelli coinvolti ci sono alcuni dei pezzi da novanta del listino:

BMW Serie 3 (sia la Berlina sia la Touring)

(sia la Berlina sia la Touring) BMW Serie 5

BMW X5

BMW i3 (la versione a zero emissioni)

Nei prossimi giorni l’elenco completo dei numeri di telaio finiti nel richiamo comparirà sui database del Ministero e nei portali d’assistenza della Casa.

Cosa devono fare gli automobilisti

Per chi possiede una BMW prodotta in quegli anni, la procedura per mettersi al sicuro è abbastanza semplice. Dalla Germania stanno già inviando le lettere raccomandate e le notifiche dirette sull’applicazione My BMW.

Chi desidera effettuare un controllo immediato può inserire il numero di telaio (il VIN) nell’area “Richiami di sicurezza" sul sito della BMW. Se il sistema dà esito positivo, occorre contattare un’officina autorizzata e fissare l’intervento. I meccanici controlleranno e sostituiranno il relè senza alcun costo a carico del cliente: è tutto coperto dalla Casa madre. Al momento della prenotazione conviene far presente uno di questi tre codici interni abbinati al problema: 0012790600, 0012780600 oppure 0012770600. Visto che le auto da sistemare in tutto il mondo sono un’enormità, occorrerà un po’ di pazienza per via di attese nei centri assistenza più lunghe del solito.

7.500 posti di lavoro a rischio

Questo richiamo cade in un momento pessimo per la strategia aziendale. BMW ha appena confermato che salterà il prossimo Salone dell’Auto di Parigi (previsto a ottobre).

Una rinuncia che serve a tagliare le uscite, spinta soprattutto dai numeri negativi che arrivano dal mercato cinese. Ma il risparmio sui saloni è solo la punta dell’iceberg: i vertici di Monaco stanno preparando un piano di ristrutturazione molto pesante, una vera “cura dimagrante” che potrebbe cancellare circa 7.500 posti di lavoro. Nei prossimi giorni partirà il tavolo delle trattative con il Consiglio di fabbrica per definire i dettagli.