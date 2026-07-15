BMW svela la moto per il GS Trophy 2026: non è in vendita (ma c’è un trucco)

Il prossimo palcoscenico del BMW Motorrad International GS Trophy sarà la Romania. Alla fine dell’estate 2026, la manifestazione tornerà in Europa portando le squadre nazionali a sfidarsi tra foreste, sentieri di montagna, guadi e piccoli villaggi isolati dei Carpazi. Un contesto ideale per il fuoristrada duro, che richiederà ai partecipanti una guida millimetrica e parecchia resistenza fisica. Ad attenderli ci sarà una moto preparata appositamente per l’occasione: la BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike.

Un allestimento specifico per l’off-road

Questa versione speciale nasce sulla base della R 12 G/S stradale ed è pensata unicamente per la gara (nata nel 2008). Il pacchetto “Comfort" di serie include l’Hill Start Control per le partenze in salita, il cambio elettronico Gear Shift Assist Pro, le manopole riscaldabili e il cruise control. Per la gestione della dinamica ci sono i fari adattivi Headlight Pro, i Riding Modes Pro e l’Enduro Package Pro. Quest’ultimo aggiunge tasselli specialistici, ruota posteriore da 18 pollici e manubrio rialzato, indispensabile per guidare in piedi sulle pedane senza affaticarsi.

La ciclistica e il motore Boxer sono protetti da barre metalliche dedicate e ripari per le testate dei cilindri. BMW ha poi completato la configurazione con il cupolino Rally, la predisposizione per il navigatore satellitare, lo scarico Akrapovič e una borsa da serbatoio da 5 litri fissata però sul codino.

Come replicarla (quasi) identica

La moto non si può comprare pronta in concessionaria in questa esatta configurazione. Chi vuole, però, può replicarla partendo da una R 12 G/S standard e attingendo al catalogo accessori ufficiale della Casa dell’elica.

La differenza reale alla fine si riduce solo alle grafiche adesive dedicate all’evento. Anche i colori restano quelli storici di BMW Motorsport: base Lightwhite uni, grafiche blu sul serbatoio e sella rossa a contrasto. Un look classico che mette in chiaro la vocazione sportiva del mezzo prima ancora di accendere il motore tra i sentieri rumeni.