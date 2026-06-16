Nuova BMW X5 verso il debutto: la BEV avrà una batteria da 144 kWh

La nuova BMW X5, giunta alla sua quinta generazione in 26 anni di presenza sul mercato, è entrata nelle fasi finali del programma di sviluppo. I prototipi del nuovo SUV della Casa dell’Elica, che a livello di design riprenderà lo stile della recente iX3, stanno completando i test di collaudo nei dintorni dello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti.

Cinque diverse alimentazioni

La caratteristica più interessante del nuovo modello è la sua flessibilità in fatto di alimentazione: la nuova X5 sarà il primo veicolo di serie BMW ad arrivare sul mercato offrendo una scelta tra ben cinque diverse tipologie di motorizzazione. Oltre alle varianti benzina e diesel con tecnologia mild hybrid a 48V e alle versioni ibride plug-in, debutterà la BMW iX5 completamente elettrica. Quest’ultima adotterà la tecnologia eDrive di sesta generazione con una potenza di 578 CV e architettura a 800 V per ricariche rapide. Inoltre, la BMW X5 elettrica sarà equipaggiata con una batteria da ben 144 kWh, la più capiente mai montata su un modello BEV del marchio. Nel 2028 arriverà anche la BMW iX5 Hydrogen, un modello fuel cell a idrogeno con un innovativo sistema di serbatoi “Flat Storage" che ottimizza lo spazio senza sacrificare lo spazio in abitacolo.

Il piacere di guida al centro

L’esperienza di guida, da sempre centrale sui modelli BMW, sarà garantita dal sistema “Heart of Joy", una centralina ad alte prestazioni che gestisce propulsione, freni e sterzo, assicurando agilità e precisione negli inserimenti. La nuova BMW X5 avrà le sospensioni adattive di serie e potrà montare cerchi fino alla misura di 23 pollici. Infine, la sicurezza farà affidamento sui nuovi sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 SAE, basati sul concetto di “BMW Symbiotic Drive". Sistemi avanzati come il Motorway and City Assistant e il Lane Keeping Assistant offriranno un’assistenza alla guida intuitiva lasciando sempre il controllo al conducente.