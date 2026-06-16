F1, incidente incredibile a Barcellona: un sasso spegne la monoposto di Hulkenberg

Sembrava un weekend da incorniciare per l’esperto pilota tedesco che, per la prima volta, era riuscito a partecipare al Q3 e, complice l’errore di Leclerc, era riuscito a qualificarsi in nona posizione. C’erano tutte le possibilità per strappare dei preziosi punti, ma a causa di un sasso la sua Audi si è dovuta fermare. La ghiaia sollevata dalla Racing Bulls di Liam Lawson ha colpito l’interruttore d’arresto d’emergenza esterno della sua R26 provocando uno sfortunatissimo ritiro.

Hulkenberg ha perso l’opportunità di conquistare i suoi primi punti stagionali in una annata in cui Audi sta provando a schiodarsi dalla nona posizione della classifica costruttori. Il debutto in F1 si sta dimostrando più arduo del previsto e gli obiettivi di lottare nel midfield utopistici. Alpine e Williams sono dotate di Power Unit Mercedes, mentre Racing Bull e Haas stanno tenendo un buon ritmo.

Ennesima sventura

Nonostante il set di soft nuove risparmiato in qualifica, Nico Hulkenberg non è riuscito a scavalcare Liam Lawson, vanificando la possibilità di sfruttare la mescola migliore allo start. Il pilota dello junior team della RBR ha compattato il gruppo, offrendo la possibilità a Isack Hadjar di riavvicinarsi. Il pilota automobilistico neozelandese ha effettuato un primo pit stop anticipato, lasciando pista libera ai rivali.

Hadjar, con uno strategico overcut, ha scavalcato Hulkenberg, ma il peggio doveva ancora arrivare. Lawson, finito largo in uscita da curva 12, ha smosso un sasso che ha colpito in pieno l’interruttore di emergenza posto all’esterno della monoposto. La vettura si è spenta completamente, vanificando tutti gli sforzi del pilota dell’Audi.

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Al termine della corsa Nico Hulkenberg ha dichiarato:

In qualche modo quella ghiaia ha attivato l’interruttore di emergenza. Ha semplicemente spento la macchina, che si è piantata totalmente. L’auto era morta e a quel punto, ovviamente, sono solo rientrato d’inerzia nella corsia dei box. Non era rimasto nulla, si era completamente spenta.

L’ennesimo mesto ritiro in una annata in cui Hulk, come è noto nel Paddock, non è ancora riuscito a strappare un punto. Un episodio analogo era accaduto a Mick Schumacher al Red Bull Ring nel 2020 in Formula 2. Il figlio del Kaiser fu costretto al ritiro per l’attivazione dell’estintore di bordo dopo che un sasso aveva colpito l’interruttore di emergenza.

Nella passata stagione Nico è riuscito finalmente nell’impresa di salire sul podio. Per ora è stato Gabriel Bortoleto a conquistare gli unici 2 punti in graduatoria della Casa di Ingolstadt nel GP d’Australia. Ha concluso Nico Hulkenberg: