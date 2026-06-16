Skoda Peaq: oltre 1,5 milioni di km di test prima del debutto

Manca davvero poco al debutto della nuova ammiraglia di Skoda, il SUV elettrico a sette posti Peaq, la cui première mondiale è in programma il prossimo 23 giugno. Realizzato sull’avanzata piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen, questo modello è stato sottoposto a un processo di collaudo molto rigoroso, durante il quale i prototipi hanno percorso oltre 1,5 milioni di chilometri tra Europa, Africa e Nord America.

-40°C a nord del circolo polare

I collaudi in scenari di guida reale sono stati affiancati da avanzate simulazioni virtuali. I test sono stati effettuati in condizioni climatiche estreme, particolarmente rilevanti per un’auto elettrica. La nuova Skoda Peaq è stata testata in località situate 200 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, un ambiente con temperature che possono scendere fino a -40 °C: qui gli ingegneri hanno esaminato l’efficacia del riscaldamento dell’abitacolo, lo sbrinamento rapido dei cristalli nonché la tenuta di strada su fondi innevati o ghiacciati.

Caldo estremo in Arizona

Tutt’altre condizioni nel deserto dell’Arizona, dove la Peaq è stata invece esposta per 12 mesi all’intensa luce solare per verificare la resistenza della vernice e dei componenti plastici. La guida con alte temperature ha sollecitato anche l’impianto frenante, il telaio, il sistema di raffreddamento e la tenuta delle guarnizioni su strade sterrate e con polvere.

Autonomia di oltre 600 km

Il risultato di questi collaudi estremi è un SUV progettato per garantire efficienza e resistenza, con un’autonomia di oltre 600 km, un telaio adattivo DCC e un comfort di guida eccellente. Il tutto con inedite e pratiche soluzioni Simply Clever, da sempre una caratteristica distintiva del marchio boemo.