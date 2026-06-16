Skoda Peaq: oltre 1,5 milioni di km di test prima del debutto
Più di 1,5 milioni di km percorsi in condizioni estreme, dai ghiacci dell'Artico ai deserti dell'Arizona, per testare la nuova ammiraglia elettrica a ruote alte del marchio boemo.
Manca davvero poco al debutto della nuova ammiraglia di Skoda, il SUV elettrico a sette posti Peaq, la cui première mondiale è in programma il prossimo 23 giugno. Realizzato sull’avanzata piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen, questo modello è stato sottoposto a un processo di collaudo molto rigoroso, durante il quale i prototipi hanno percorso oltre 1,5 milioni di chilometri tra Europa, Africa e Nord America.
-40°C a nord del circolo polare
I collaudi in scenari di guida reale sono stati affiancati da avanzate simulazioni virtuali. I test sono stati effettuati in condizioni climatiche estreme, particolarmente rilevanti per un’auto elettrica. La nuova Skoda Peaq è stata testata in località situate 200 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, un ambiente con temperature che possono scendere fino a -40 °C: qui gli ingegneri hanno esaminato l’efficacia del riscaldamento dell’abitacolo, lo sbrinamento rapido dei cristalli nonché la tenuta di strada su fondi innevati o ghiacciati.
Caldo estremo in Arizona
Tutt’altre condizioni nel deserto dell’Arizona, dove la Peaq è stata invece esposta per 12 mesi all’intensa luce solare per verificare la resistenza della vernice e dei componenti plastici. La guida con alte temperature ha sollecitato anche l’impianto frenante, il telaio, il sistema di raffreddamento e la tenuta delle guarnizioni su strade sterrate e con polvere.
Autonomia di oltre 600 km
Il risultato di questi collaudi estremi è un SUV progettato per garantire efficienza e resistenza, con un’autonomia di oltre 600 km, un telaio adattivo DCC e un comfort di guida eccellente. Il tutto con inedite e pratiche soluzioni Simply Clever, da sempre una caratteristica distintiva del marchio boemo.