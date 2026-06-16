Da Le Mans alla strada: alla scoperta di Genesis Magma GT3 Concept

Il marchio Genesis, facente parte della Hyundai Motor Company, si è proposto nel campionato endurance nel 2026 con grandi ambizioni. Genesis Magma Racing ha strappato a Le Mans un 13° posto assoluto con l’Hypercar numero 19, mentre la vettura numero 17 ha alzato bandiera bianca per un cedimento alla sospensione dopo 17 ore di gara.

La presenza del brand coreano alla 24 Ore di Le Mans rappresenta solo un primo step di un lungo percorso nelle competizioni Endurance. Genesis, in qualità di costruttore, ha approfittato della vetrina francese per mostrare un Concept GT estremo. La Genesis Magma durante una conferenza stampa al Circuit de la Sarthe ha palesato il suo approccio stilistico e aerodinamico, in conformità con i regolamenti tecnici GT3, lanciando uno sguardo al futuro. L’espansione in nuovi mercati tra cui Italia, Francia, Paesi Bassi e Spagna, sono il segnale di un ambizioso percorso di crescita.

Know-how racing

Dall’esperienza in pista è nata una vettura che esplora l’architettura, l’aerodinamica e i principi ingegneristici derivati ​​dal mondo delle corse. Il prototipo Genesis fa un percorso tutto suo e, anziché essere derivata da un modello stradale, è impregnata dei principi delle corse. Il team principal del Genesis Magma Racing, Cyril Abiteboul, ha svelato la Genesis Magma GT3 Concept insieme al Direttore Creativo di Genesis, Luc Donckerwolke in occasione della sfida dello scorso weekend a Le Mans. Abiteboul ha annunciato:

La Genesis Magma GT3 Concept rappresenta una possibile direzione futura per Genesis Magma Racing, insieme alla nostra partecipazione al campionato FIA WEC Hypercar, nell’ambito della nostra espansione a supporto dell’intero marchio Genesis. Fin dall’inizio, abbiamo affermato che Genesis Magma Racing è un progetto a lungo termine, e questa è una possibile direzione che possiamo intraprendere. Come l’Hypercar, anche la categoria GT3 è un altro dei recenti successi nel Motorsport.

L’obiettivo della Casa coreana

L’idea di connettere Genesis e Genesis Magma Racing offrirebbe la possibilità di unire il lato stradale e quello agonistico del marchio, contribuendo ulteriormente a rafforzare la visibilità nelle sfide racing. Da ogni angolazione la vediate emergono i dettagli sportivi e la filosofia derivata dal mondo delle corse. Feritoie, prese d’aria, winglet subito sotto i gruppi ottici, una enorme bocca inferiore che sfocia in due grandi paratie sul cofano per far convogliare al meglio l’aria sopra l’abitacolo. Un mostro di potenza dalla spiccata personalità che potrebbe montare un V6 biturbo da 3.5 litri. Per ora sono top secret le performance, ma la sfida è lanciata. Donckerwolke ha dichiarato: