FIAT prepara un nuovo SUV a 7 posti su base Grizzly: le foto spia

La Casa torinese è pronta a tornare a fare la voce grossa nel segmento dei SUV dopo anni di assenza. Stellantis ha lanciato una nuova offensiva con l’unveiling di una serie di nuovi modelli; all’appello mancava una vettura a ruote alte a 7 posti. Le nuove generazioni di Pulse e Fastback sono state anticipate dal progetto Grizzly che strizza l’occhio agli amanti dello stile della Grande Panda.

Dopo aver mostrato di recente le immagini ufficiali, Stellantis ha dato il via libera alla circolazione su strada dei primi prototipi della Grizzly. Quest’ultima è costruita sulla piattaforma Smart Car, la medesima della futura Argo, e porterà alla nascita di tre distinti modelli: un SUV nel segmento della Pulse, un SUV coupé che sostituirà in Sud America la Fastback e un SUV ancora più grande, a 7 posti, che proietterà FIAT in un universo ancora inesplorato. La vettura a 7 posti è stata avvistata su strada senza camuffature in Brasile.

Look imponente

Le somiglianze con lo stile inaugurato con la nuova Grande Panda rendono già inconfondibile lo sguardo frontale della FIAT Grizzly a 7 posti. La firma luminosa a LED e l’ampia mascherina che unisce i gruppi ottici sono due elementi interessanti. Da notare il paraurti con la sottile presa d’aria per il raffreddamento del motore. Le immagini sono state pubblicate dal profilo FCA Fan Brazil e ritraggono una versione ibrida, come si nota dalla marmitta e dalla scritta sul portellone. La vettura arriverà anche in salsa elettrica.

Robusta la fiancata con il grande montante posteriore che mette in evidenza i passaruota muscolosi e le protezioni in plastica dei passaruota. Con un passo più lungo e delle ampie dimensioni, si andrà a privilegiare lo spazio della seconda fila, con una terza fila concepita per i bambini. Il posteriore è possente con lunotto molto sottile. Il grande spoiler nero lucido con terza luce di stop integrata dona un tocco di sportività. Il disegno dei gruppi ottici a listelli orizzontali risulta accattivante e per enfatizzare l’aspetto più premium sono incastonati in una fascia in color carrozzeria.

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Quando arriverà?

La versione extralarge della Grizzly farà il suo esordio durante il prossimo Mondial de l’Auto, che si svolgerà al Paris Expo Porte de Versailles dal 12 al 18 ottobre prossimi. Il SUV a 7 posti dovrebbe poi essere lanciato nel 2028. Oltre alla versione ibrida, sarà disponibile anche la versione elettrica da 156 CV, con batteria da 54 kWh. Non dovrebbe mancare una variante a benzina con cambio manuale.

In Brasile la vettura compare già nei teaser diffusi dal brand sui propri canali social. Elaborata sulla piattaforma Smart Car, misura 4.320 mm in lunghezza e ha un passo di 2.675 mm. Stellantis proporrà la vettura torinese in Europa, affiancandola alla Citroen C3 Aircross e sperando di avere un forte impatto positivo su un mercato elettrificato sempre più concorrenziale.