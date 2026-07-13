Il SUV Skoda sfida Ferrari, Lamborghini e Porsche: finale a sorpresa

All’interno del Gruppo Volkswagen, il marchio Škoda non è mai stato quello designato a far sognare i puristi della velocità. Dividendo la piazza con pesi massimi come Audi, Bentley, Porsche e Lamborghini, il costruttore ceco si è sempre concentrato su vetture concrete e per il mercato di massa. Chiaramente sfruttando le piattaforme del gruppo per offrire listini competitivi rispetto a VW. E nonostante un passato solido nel mondiale rally, per la maggior parte degli automobilisti il brand resta sinonimo di spazio e razionalità, non certo di brividi al volante.

Oggi però l’elettrico sta rimescolando le carte in tavola. Al punto che, al semaforo, chi guida un SUV familiare potrebbe non dover temere il confronto con bolidi da “smanettoni". E persino con delle supercar d’epoca. E cos’ha fatto Škoda per dimostrarlo? Diciamo pure… un’autentica provocazione. Ha organizzato una drag race sul circuito inglese di Dunsfold, mettendo il nuovo crossover Elroq vRS (qui la nostra prova su strada) contro tre mostri sacri degli anni Ottanta.

Kilowatt contro meccanica analogica

Sulla linea di partenza, insieme al SUV elettrico, si sono schierate tre leggende. Parliamo nientemeno che di una Ferrari Testarossa del 1989 da 390 CV e di una Lamborghini Countach 25° Anniversario da 455 CV (entrambe con motori a 12 cilindri). E infine di una Porsche 944 Turbo, spinta da un quattro cilindri da 250 CV. All’epoca tra le pioniere della sovralimentazione su larga scala.

L’Elroq vRS è invece la variante più sportiva del nuovo crossover a batteria di Škoda. Sotto la carrozzeria c’è un powertrain a doppio motore con trazione integrale da 335-340 CV e 545 Nm di coppia. Dati alla mano, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 5,4 secondi, il che la rende la Škoda di serie più rapida di sempre in accelerazione.

Vittoria sì, ma a determinate condizioni

Ebbene, nel test d’accelerazione a Dunsfold, l’elettrico di Škoda ha dominato la prova di accelerazione bloccando il cronometro a 19,19 secondi. Dietro sono finite la Ferrari (20,08 secondi), la Lamborghini (21,22 secondi) e la Porsche (22,10 secondi).

Il vantaggio della Elroq vRS sta tutto nella coppia istantanea dei motori elettrici e nella gestione elettronica della trazione, che elimina i pattinamenti garantendo uno stacco perfetto. Le tre sportive degli anni ’80, invece, hanno pagato la complessità nel gestire frizione e trazione in partenza. Oltre a essere palesemente vincolate a cambi manuali a 5 marce che richiedono cambiate chirurgiche per non far scendere i motori termici di giri.

La velocità massima della Škoda è però autolimitata a 178-179 km/h. Significa che su una distanza maggiore, come i 1.000 metri o sul lungo allungo, le tre storiche avrebbero avuto la meglio grazie a velocità di punta nettamente superiori: la Countach tocca i 303 km/h, la Testarossa i 290 km/h e la 944 Turbo i 261 km/h. Ma nel mondo reale, fatto di semafori, incroci e limiti stradali, la prontezza immediata del SUV da famiglia offre un vantaggio netto.

Come cambia il concetto di performance

Questo test fotografa un cambiamento radicale nel mondo dell’auto. È una dinamica simile a quella che si vede già con modelli come la Tesla Model Y, capace di mettere in difficoltà diverse supercar degli anni 2000 nelle partenze da fermo.

I powertrain elettrici attuali scaricano a terra ogni singolo kilowatt in modo millimetrico, permettendo a un’auto da tutti i giorni di offrire uno scatto bruciante. Questa rivoluzione numerica riscrive le regole del cronometro nei brevi tratti, anche se l’impatto visivo. Sebbene il coinvolgimento di guida e la colonna sonora di un 12 cilindri vecchio stampo restano qualcosa di non replicabile.