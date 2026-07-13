Raduni illegali di auto elaborate sul Garda: tragedia sfiorata

La vita reale non è un film d’azione e i ragazzi che sono accorsi a un raduno illegale, che ha portato al sequestro di diverse auto con targhe illeggibili, lo dovrebbero comprendere da soli. Quando si superano i limiti del Codice della Strada è facile incappare in un errore alla guida che può generare un dramma.

Un austriaco, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato e portato al nosocomio di Peschiera del Garda. Presso la località Bran, a Caprino, dove si sono riunite centinaia di auto elaborate nella zona del Garda, l’uomo si è schiantato su una delle auto dei carabinieri, presenti sul posto. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due agenti che sono stati accompagnati all’ospedale di Negrar. Al conducente austriaco è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per lesioni e resistenza.

Follia di mezza estate

Nei giorni scorsi una ventina di sanzioni al Codice della strada sono state messe a referto, perché molti automobilisti giravano con targhe alterate o rese illeggibili. Un’inchiesta è stata avviata per risalire agli organizzatori e a chi ha favorito i raduni illegali. Quanto accaduto sulle strade del Garda non va confuso con il SO.GA che è un evento automobilistico internazionale che si è tenuto sul lago lo scorso weekend e ha attirato, nel pieno rispetto delle normative, una comunità di veri appassionati in luoghi unici.

Il SO.GA è un’esperienza costruita su misura per tutti coloro che vogliono sperimentare la cultura automobilistica underground. Nel nostro Paese c’è la possibilità di vivere la passione nel rispetto delle disposizioni, senza mettere a rischio la sicurezza stradale. Gli eventi clandestini attirano centinaia di curiosi, cresciuti nel mito di Vin Diesel e Paul Walker, e quello che è andato in scena nel grande parcheggio del Centro commerciale Molinetto, a Molinetto di Mazzano, ha avuto degli effetti negativi anche sui residenti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Arena: il giornale di Verona (@larena.it)

La Gardasee Illegal Night

Dopo l’arrivo delle pattuglie di Carabinieri e Polizia Locale, i ragazzi che erano presenti sono scappati via alla velocità della luce. Va detto che molti automobilisti protagonisti nel raduno abusivo provenivano principalmente dalla Germania, ma anche da tanti altri Paesi d’Europa. Tra sgommate, derapate e momenti di euforia incontrollata è facile che qualcuno finisca in ospedale. Come osserverete nell’immagine in alto basta poco per trasformare un raduno in una carneficina.

“Nessuna manifestazione è stata autorizzata – ha precisato la sindaca Gaiulli del Comune di Peschiera del Garda – ed è per questo che dal 2021 che chiediamo supporto alle autorità competenti, questore e prefetto, per denunciare lo scempio che avviene nei nostri territori. Qualche mese fa avevano inviato una pec anche al ministro Piantedosi, chiedendo che questa manifestazione venisse fermata. Per ridurre al minimo i disagi a cittadini e turisti abbiamo reso inaccessibile il centro del paese alle auto truccate e chiuso anche l’accesso dalla tangenziale. Ma siamo comunque preoccupati perché la normativa non ci consente soluzioni definitive: insieme ad altri 5 colleghi sindaci lo scorso anno abbiamo presentato denuncia penale alle autorità competenti, ma è stata archiviata. Faremo il possibile per arginare il fenomeno. Ma state attenti a uscire la sera, perché queste persone nefande sono incontrollabili. Almeno voi siate prudenti”.