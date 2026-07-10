Una donna e due bambini addormentati su una Tesla a 100 km/h: avviata un'indagine

In Canada è polemica per un filmato di una Tesla che viaggia con l’Autopilot a 100 km/h su una autostrada mentre chi è alla guida dorme senza prestare ovviamente nessuna attenzione al percorso. Il sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) del brand di Elon Musk combina cruise control adattivo e mantenimento attivo della corsia. Con una soluzione tecnologica avanzata che sfrutta un set di telecamere perimetrali e un computer di bordo per accelerare, frenare e sterzare, la vettura riesce ad affrontare i percorsi in autonomia, ma la legge prevede che ci sia sempre la supervisione umana e le mani sul volante.

La conducente ha scelto di schiacciare un pisolino sull’autostrada che collega Golden e Revelstoke, nella British Columbia canadese. A bordo ci sono due bambini addormentati e il filmato è stato girato da un’auto vicina che ha scelto di riprendere la scena a diffonderla sul web. Un automobilista, mentre la sorpassa, è rimasto scioccato perché a bordo della Tesla sembrano essersi addormentati tutti profondamente.

I potenziali rischi

Il classico approccio “finché la barca va…” avrà portato la donna a uno stato di relax assoluto a bordo dell’auto elettrica. Le mani sono lontane dal volante e lo sguardo, coperto dagli occhiali da sole, non guarda la strada. Se i bambini hanno tutto il diritto di dormire beati, per la donna ci saranno dei seri problemi ora. La polizia canadese ha avviato un’indagine su quello che appare un caso eclatante di uso illegale dell’auto a guida autonoma.

Dopo aver registrato la scena surreale, l’uomo ha condiviso il video su Facebook e ha annunciato:

È assolutamente incredibile quello a cui abbiamo appena assistito. 100 km all’ora, una domenica estiva affollatissima e due bambini in macchina. Scioccante e orribile, ma dove sta andando a finire questo mondo? Condividete questo post e fatela diventare famosa; e sì, abbiamo chiamato la RCMP (Royal Canadian Mounted Police, ndr).

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Video virale

Il filmato è stato condiviso oltre 10mila volte, riaprendo il dibattito sui sistemi di guida autonoma. Come sempre il problema non è legato alla tecnologia, ma all’uso di essa. Ci 6 diversi livelli di questa scienza applicata alla strada: dal terzo in poi il sistema consente agli automobilisti di togliere le mani dal volante e lasciare che la vettura arrivi a destinazione a loro posto.

In Canada, in particolar modo in British Columbia, l’Autopilot non è stato accolto con grande entusiasmo. Con il Motor Vehicle Act, nel 2024, si è vietato di affidarsi ai veicoli automatizzati di livello 3, 4 o 5. Considerata la presenza anche di due bambini a bordo, la donna potrebbe pagare conseguenze pesanti per il suo comportamento, anche perché la guida autonoma ricorda all’automobilista di prestare sempre attenzione a ciò che avviene intorno. In molti usano un dispositivo che crea pressione per simulare le mani umane sul volante. Con gli occhiali da sole, inoltre, il sensore potrebbe aver fallito l’abituale controllo sullo sguardo del conducente.