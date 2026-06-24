Skoda Peaq, l’ammiraglia elettrica con 7 posti e 610 km di autonomia

Tra i pochi marchi a trarre beneficio dalla rivoluzione elettrica c’è Skoda che con soluzioni originali è riuscita a ottenere numeri di vendita di tutto rispetto. Con 225.000 auto consegnate in Europa nei primi tre mesi dell’anno, con una crescita del 17%, Skoda si è distinta in un car market elettrico sempre più competitivo. È il miglior trimestre della storia del brand facente parte del Gruppo Volkswagen e l’ultima carta sul tavolo si chiama Peaq.

Il maxi SUV a sette posti, con un passo vicino ai tre metri, vanta una lunghezza di 4,87 metri, così da risultare ideale su tutti i mercati. La sorella maggiore “alla spina" della Skoda Kodiaq è elaborata su una base tecnica differente: la nuova Peaq usa il pianale MEB+, riservato alle auto 100% elettriche.

Non passa inosservata

Il frontale imponente, le maniglie a filo carrozzeria, il tetto elettrocromico suddiviso in nove sezioni regolabili in opacità con una superficie vetrata superiore ai 2,1 metri quadrati, interpretano al meglio il linguaggio Modern Solid. Le proporzioni son le seguenti: 4,87 metri di lunghezza, 1,87 di larghezza, 1,66 di altezza e un passo di 296 cm. La vettura spicca tra tante elettriche per le firme luminose a T, anteriori e posteriori, e per la mascherina Tech-Deck Face in nero lucido, con alcuni elementi che rimandano alla Kodiaq.

La vista laterale è caratterizzata da ampi montanti D che sembrano dominare la strada. Il bagagliaio arriva a 2.075 litri di capacità di carico abbattendo i divani posteriori a cui si aggiungono 37 litri nel frunk. Nella configurazione a cinque posti sono comunque 890 litri, che calano a 299 con la terza fila in uso. I sedili posteriori non sono removibili, ma si ripiegano completamente a filo del piano. Il pacchetto relax include sedili anteriori certificati AGR reclinabili come un Sofá Chaise Longue.

Abitacolo moderno

Gli interni vantano materiali di qualità, e al centro della plancia svetta il grande display dell’infotainment verticale di 13,6”. Con una ottima risoluzione sfrutta Android Automotive con la possibilità di scaricare le app dal PlayStore. Il cruscotto digitale di 10,25” è personalizzabile, mentre il clima trizona e l’impianto audio si regolano rispettivamente con delle comode levette.

Lo sviluppo della plancia è orizzontale con bocchette di aerazione che corrono da lato a lato. Il tunnel centrale, articolato su due livelli, presenta doppie basi di ricarica wireless in stile MagSafe e, nel caso del pacchetto Relax, un tavolino pieghevole utile per lavorare con un PC durante le soste di ricarica. La vettura supporta inoltre la tecnologia V2L, che consente di alimentare dispositivi esterni, dalle e-bike alle attrezzature elettriche.

La Peaq è proposta in due versioni, 60 e 90x. La prima dispone di un motore singolo posteriore da 204 CV e 350 Nm di coppia e accumulatori da 59 kWh netti, per un’autonomia che si aggira intorno ai 450 km. La più potente 90x avrà una batteria da 86 kWh netti, la più grande della storia del marchio boema, e due motori elettrici, per una potenza di sistema di 300 CV e 545 Nm. L’autonomia sarà di circa 610 km. Le potenze di ricarica in corrente continua sono di 165 kW per la 60 e di 200 kW per la 90x. Due gli allestimenti – Selection e Sportline – con un prezzo di partenza intorno ai 50.000 euro.

Klaus Zellmer, amministratore delegato di Skoda Auto, ha dichiarato: