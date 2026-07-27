Mercato auto Europa, Skoda domina nei primi mesi del 2026

In una fase in cui il Gruppo Volkswagen sta ancora pagando un conto salato per gli errori commessi in passato, c’è una bella notizia che si chiama Skoda. Il brand boemo ha immatricolato 271.900 veicoli in tutto il mondo, con un aumento significativo del 14,0% su base annua. Nel 2026, con 222.500 consegne, risulta il secondo produttore automobilistico sin qui del Vecchio Continente.

I ricavi sono schizzati a 7,9 miliardi di euro (+9,1%), mentre l’utile operativo è salito a 660 milioni di euro (+20,9%), il dato più alto nella storia per un primo trimestre per Skoda. Il rendimento sulle vendite ha raggiunto l’8,3% (rispetto al 7,5% del Q1 2025) e il flusso di cassa netto è cresciuto a 867 milioni (+64,4%).

Comparto elettrico in crescita

Il brand boemo è uno dei pochi che sta continuando a ottenere risultati positivi con la vendita di EV. Il listino si è arricchito negli anni con modelli alla spina di assoluto livello. Le consegne di veicoli elettrici sono quasi raddoppiate a 51.800 veicoli (+91,9%), con Elroq al secondo posto e Enyaq al quinto posto tra le proposte full electric più vendute in Europa.

Bene anche le consegne delle ibride plug -in che registrano un aumento del 15,4%. I risultati positivi sono arrivati puntuali anche a livello globale con le consegne in India che sono incrementate del +16,7%, con 17.400 veicoli nei mercati in crescita. Skoda ha proseguito la crescita diventando il secondo brand automobilistico più venduto in Europa nei primi mesi dell’anno, con 222.500 veicoli (+17,1%) e superando le performance del mercato generale.

Il segreto del marchio boemo

Il successo commerciale di Elroq e Enyaq full electric è certificato rispettivamente secondo e quinto tra i BEV più venduti in Europa. Il marchio ha registrato risultati finanziari solidi, con un fatturato di 7,9 miliardi (+9,1%), un utile operativo record di 660 milioni (+20,9%) euro, palesando vendite dell’8,3% e un flusso di cassa netto di 867 milioni di euro (+64,4%). Questi risultati sono stati ottenuti grazie alla gamma modelli più ampia e moderna di sempre. Ottimi risultati sono stati registrati anche in Nord Africa: Marocco (1.700 veicoli; +45,0%) e in Egitto (1.600 veicoli; +58,5%).

Un soddisfatto Klaus Zellmer, CEO di Skoda Auto, ha annunciato: “Abbiamo portato il forte slancio del nostro 2025 da record anche nel primo trimestre del 2026 per ottenere il più alto profitto operativo del primo trimestre nella storia di Skoda Auto. Per la prima volta, Skoda è diventata il secondo brand di auto più venduto d’Europa, una pietra miliare di cui possiamo essere orgogliosi in un mercato altamente competitivo. Questo risultato riflette la fiducia dei nostri clienti, la dedizione dei nostri collaboratori, la partnership costruttiva con il sindacato KOVO e il forte impegno dei nostri partner concessionari e fornitori. La nostra ampia e moderna gamma modelli continua a riscuotere il consenso dei clienti in Europa e oltre. Allo stesso tempo, la nostra solidità finanziaria dimostra che crescita ed efficienza possono andare di pari passo. Considerando gli imminenti arrivi dei nuovi Epiq e Peaq, il continuo slancio in mercati chiave come l’India e un chiaro focus su qualità, efficienza e scelta del cliente, siamo ben posizionati per un futuro di successo e sostenibile".