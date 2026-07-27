Ferrari Luce, la prova dei piloti fa discutere: eccoli in azione | Video

La Casa modenese ha deciso di andare controcorrente, adattandosi alla tecnologia elettrica. Il lavoro dei tecnici è stato notevole in forme che non hanno convinto i puristi, ma sotto al cofano vi sono gli elementi per vivere delle emozioni profonde. Sensazioni positive, a detta anche dei piloti ufficiali della Scuderia, che sembrano aprire a scenari inimmaginabili per una azienda che ha fatto delle accelerazioni brutali di motori termici il suo marchio di fabbrica.

La Ferrari ha scelto di cambiare pelle con la Luce, scegliendo un team esterno per la creazione di un design goffo, chiaramente di rottura rispetto alla tradizione. Una scelta divisiva che non racconta tutto di un’azienda che ha sempre proposto in modo autentico una identità precisa. Il management, guidato da Elkann e Vigna, si è preso un grosso rischio. L’idea che la Luce proponga qualcosa in più di una normale guida di una EV, una esperienza che strizza l’occhio alla rivoluzione che attende l’intera industria delle quattro ruote, proietta la Ferrari in un’altra dimensione.

Questione di percezioni, che tradiscono dei valori iconici, ma reinterpretano il futuro sotto una luce diversa, ambigua sotto certi versi. Chi acquisterà la Luce lo farà come status symbol o nutre un reale interesse per la tecnologia elettrica? Per ora in Cina sta andando a ruba, ma il mercato asiatico del green segue logiche tutte sue e che certificano come sia cambiato anche il target del Cavallino. Il cliente attuale a cui si rivolge Ferrari è un progressista dal portafoglio pesante che cerca più che altro esclusività.

La reazione dei piloti Ferrari

La Ferrari Luce torna ad essere protagonista di un filmato pubblicato sul canale ufficiale YouTube. Nel video parlano le immagini e i volti dei piloti, visibilmente soddisfatti dalle performance della prima EV della storia della Casa modenese. Le interviste concesse dagli uomini del team si concentrano sulle emozioni. Le sensazioni della guida sportiva, secondo l’amministratore delegato Vigna, si sostanziano in 5 parametri: accelerazione longitudinale, accelerazione laterale, potenza frenante, cambiate adrenaliniche e sound, oltre che dalla capacità di danzare tra le curve con estrema rapidità.

Unire tutti questi fattori dinamici, puntando al bilanciamento ideale fra essi, non è stato facile. I tecnici si sono impegnati nel cercare un giusto equilibrio in tema di trasmissione. A Maranello sono consapevoli di aver dato il 100% per raggiungere un risultato eccellente, come certificato dalle parole dei protagonisti nel video in basso.

Volti eccellenti

Al volante della Luce ci sono i piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc, immortalati durante alcuni test. Oltre agli interventi del presidente John Elkann e dell’amministratore delegato Benedetto Vigna, spiccano anche Piero Ferrari (vice presidente), Gianmaria Fulgenzi (direttore sviluppo prodotto), Matteo Lanzavecchia (responsabile ingegneria veicoli), Raffaele De Simone (responsabile collaudo) e Antonio Palermo (responsabile qualità acustica e NVH).

Nel gruppo rientrano anche Jony Ive e Marc Newson, del collettivo LoveFrom, cui si devono lo stile esterno ed interno del modello. Con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi e una top speed di oltre 310 km/h l’adrenalina non manca. La sensazione è che il risultato estetico non sia minimamente all’altezza dell’impegno profuso per gli elementi tecnici che caratterizzano la Luce. Vi lasciamo alla visione del video.