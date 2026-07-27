Mercedes-Benz Marco Polo: arriva la versione MY2026

I campervan offrono il meglio dei due mondi: sono progettati per diventare in poco tempo un veicolo ricreazionale con quattro posti letto ma, differenza dei camper veri e propri, possono essere utilizzati quotidianamente come un qualsiasi monovolume. In questo segmento il Mercedes-Benz Marco Polo si distingue per la raffinatezza delle soluzioni adottate e per quel tocco di classe ed eleganza che solo la Stella può dare.

Nuovo tetto pop-up e… vista cielo

Per migliorare la vita a bordo durante i viaggi, il concept abitativo e la zona notte hanno ricevuto un significativo aggiornamento con la versione 2026 del Marco Polo. Il nuovo tetto a soffietto (pop-up roof) è dotato ora di una resistente ma leggera struttura in alluminio a doppio guscio che, una volta aperta, offre ben 10 centimetri in più di altezza interna, assicurando così maggior spaziosità e comodità. A partire dalla fine dell’anno, inoltre, debutterà un nuovo tetto scorrevole e, per la prima volta, un’apertura panoramica nel telo del pop-up roof: con questo accessorio ancora più luce naturale entra nell’abitacolo, mentre di notte è possibile ammirare il cielo stellato.

Illuminazione e oscuramento

L’illuminazione a led integrata nel tetto consente di scegliere vari scenari luminosi, adattandosi perfettamente alle preferenze dei viaggiatori. Inoltre, per assicurare un riposo sereno, un inedito sistema di oscuramento magnetico può essere applicato intorno al cockpit in pochi e semplici passaggi. La praticità si estende anche agli esterni con un tendalino completamente riprogettato, che offre maggiore flessibilità di montaggio e smontaggio.

Tecnologia e impianto audio

La tecnologia a bordo diventa ancora più evoluta grazie al sistema Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC), che trasforma il Marco Polo in una vera e propria “smart home" su ruote: attraverso il display centrale oppure l’apposita app per smartphone, si possono controllare comodamente funzioni come l’illuminazione e l’audio. Inoltre, il van è dotato di un nuovo sistema audio che comprende otto altoparlanti e un subwoofer, per un suono ricco e coinvolgente sia durante la guida che in campeggio.

Ora prodotto internamente

Infine, novità anche per quanto riguarda la produzione dell’allestimento Marco Polo: la conversione in camper ora viene realizzata internamente da Mercedes-Benz nello stabilimento di Ludwigsfelde, in Germania, per garantire standard qualitativi più elevati. Anche la versione Marco Polo Horizon, perfetta per i brevi fine settimana, riceverà aggiornamenti simili e sarà prodotta nello stesso stabilimento.