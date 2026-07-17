Le Mercedes più iconiche degli anni '80 e '90 protagoniste di un'asta esclusiva

Il mondo del collezionismo automobilistico si appresta a vivere un evento senza precedenti, focalizzato su un’epoca che ha ridefinito il concetto di lusso e prestazioni: l’era delle “Youngtimer". Broad Arrow Auctions, società controllata da Hagerty, ha annunciato la prima edizione nordamericana della sua serie di aste online Global Icons, che dal 10 al 21 agosto 2026 vedrà protagonista una selezione limitata di 40 vetture provenienti dal celebre The Patina Collective. Questa rassegna non è una semplice occasione di vendita, ma la celebrazione di un periodo storico, gli anni ’80 e ’90, fatto di design audaci, sfarzo e una ricerca dell’eccesso che ha trasformato le automobili del costruttore di Stoccarda in icone culturali.

L’essenza di The Patina Collective

The Patina Collective è noto nella comunità dei collezionisti per essere molto più di una raccolta di auto rare; è un progetto che mira a preservare l’eredità Mercedes-Benz di un’era definita scandita dalla matita di Bruno Sacco e dalle sue vetture dalla presenza su strada imperiosa.

Come spiegato da William Cooper, specialista di Broad Arrow, queste macchine cercano di comunicare a una nuova generazione di collezionisti, mostrando loro come erano le vetture della Stella a quei tempi d’oro. La particolarità dell’asta risiede nel fatto che tutti i 40 lotti saranno offerti senza riserva, rappresentando un’occasione straordinaria sia per i veterani che per i nuovi appassionati.

I protagonisti della rassegna

La selezione include modelli che hanno segnato la storia dello sviluppo tecnico di Mercedes-Benz e AMG. Tra i pezzi pregiati spiccano:

Mercedes-Benz 500 E AMG 6.0 (1993): un rarissimo precursore della futura E 60 AMG, realizzato prima della fusione totale tra le due aziende. Spinta da un V8 da 6,0 litri certificato AMG, questa vettura in configurazione “triple-black" incarna la filosofia originale di Affalterbach;

un rarissimo precursore della futura E 60 AMG, realizzato prima della fusione totale tra le due aziende. Spinta da un V8 da 6,0 litri certificato AMG, questa vettura in configurazione “triple-black" incarna la filosofia originale di Affalterbach; Mercedes-Benz 500 E Limited Prototype (1993): un esemplare unico che ha gettato le basi per la serie limitata E 500. Costruita come veicolo da esposizione per il Salone di Francoforte del 1993, rappresenta la quintessenza del “lupo travestito da pecora", combinando interni bicolore in pelle verde e nera con prestazioni eccezionali.

Mercedes-Benz 560 SEC ABC-Exclusive Widebody (1986): un manifesto dell’opulenza anni ’80. Questo modello, estremamente raro, presenta il kit carrozzeria ABC Exclusive, sedili Recaro C e cerchi Gotti, offrendo un’estetica che urla stravaganza e potere;

un manifesto dell’opulenza anni ’80. Questo modello, estremamente raro, presenta il kit carrozzeria ABC Exclusive, sedili Recaro C e cerchi Gotti, offrendo un’estetica che urla stravaganza e potere; Mercedes-Benz E 36 AMG Touring (1995): uno dei soli 30 esemplari prodotti in questa specifica nell’ultimo anno della serie S124. È un mix perfetto di praticità e prestazioni, grazie al motore a sei cilindri in linea da 3,6 litri potenziato da AMG.

Un’opportunità per il mercato globale

L’asta Global Icons offre la possibilità di acquisire veicoli con una provenienza documentata e con i processi di importazione già completati, garantendo massima fiducia agli acquirenti. Con stime che variano dai 50.000 dollari per le varianti Touring fino agli oltre 180.000 dollari per le rarità AMG più estreme, la rassegna copre un ampio spettro di rarità e valore. Attraverso questa collaborazione, Broad Arrow e The Patina Collective non solo mettono in vendita delle macchine, ma offrono un biglietto d’ingresso per un’epoca in cui l’ingegneria tedesca non aveva paura di osare.