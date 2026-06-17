Daimler Truck si espande nel settore della difesa

Dopo il recente accordo con Tytan per la produzione di veicoli anti-drone, Daimler Truck, la divisione del Gruppo Daimler dedicata ai veicoli commerciali, ha annunciato un’importante espansione nel settore della difesa con l’introduzione del nuovo marchio Daimler Truck Defence. In questo modo vengono riunite tutte le attività e le competenze militari sotto un unico brand globale, con l’obiettivo di garantire una presenza unificata sul mercato, nonché maggiori prospettive di crescita. Per finanziare questa operazione, l’azienda investirà diverse centinaia di milioni di euro nell’arco dei prossimi anni, puntando a generare un miliardo di euro di ricavi solo dal settore difesa entro il 2028.

Impatto positivo sull’occupazione

La gamma di prodotti non sarà più limitata ai veicoli Mercedes-Benz Trucks, ma includerà progressivamente piattaforme e soluzioni provenienti da altri marchi di Daimler Truck. Il piano di crescita annunciato avrà un impatto positivo sull’occupazione: attualmente, il settore difesa di Daimler impiega circa 1.000 persone, destinati ad aumentare fortemente con l’introduzione di specialisti altamente qualificati. Le attività produttive saranno concentrate negli stabilimenti di Wörth am Rhein in Germania, fulcro di questa espansione, e Molsheim in Francia. Si tratta di impianti che consentono di combinare l’ottimizzazione della produzione su larga scala con specifiche competenze militari.

Nuovi contratti in tutto il mondo

La rilevanza strategica di questa strategia è dimostrata dalle recenti commesse aggiudicate dal Gruppo, tra cui un ordine per la Bundeswehr tedesca, un accordo con le forze armate canadesi per 1.500 camion con funzioni logistiche e un contratto quadro con le forze armate francesi per 7.000 veicoli basati sulla piattaforma Zetros.

Dennis Kinzelmann, CEO di Daimler Truck Defence, ha dichiarato: