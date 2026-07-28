Mercedes-AMG saluta la A 45 S 4MATIC+ con una spettacolare Final Edition

Con un pizzico di tristezza nel cuore sono caduti i veli sull’ultima A 45 S 4MATIC+, un modello che vanta performance da sogno e un design cattivissimo. Questa edizione speciale include dettagli esclusivi ed è già ordinabile, spiccando per la vernice grigio montagna magno Manufaktur, badge “45 S" sulle portiere e un pacchetto aerodinamico specifico AMG.

La Mercedes A 45 S Final Edition, a contrasto con il grigio, vanta maniglie delle portiere nere e cerchi da 19 pollici neri opachi. Anche le pinze dei freni e il logo posteriore sono black e la finitura scura si estende anche alle calotte degli specchietti retrovisori e ai quattro terminali di scarico. Più cattiva che mai, la vettura è impreziosita da dettagli esterni in giallo e il tappo del serbatoio cromato argento.

Contrasto cromatico

Il risultato estetico è da togliere il fiato con le targhette laterali “45 S" che testimoniano quanto sia importante l’esclusività. La Casa tedesca ha incluso il pacchetto aerodinamico AMG, che si concretizza in uno splitter anteriore più estremo, un alettone posteriore più ampio, alette anteriori e un diffusore in nero lucido.

L’abitacolo è caratterizzato da dettagli gialli degli esterni. Gli emblemi “45 S" sono ricamati sui sedili anteriori, mentre nella console centrale spicca la targhetta “45 S Final Edition". Non mancano, di serie, inserti in alluminio, rivestimenti in similpelle, battitacco AMG neri e volante rivestito in pelle Nappa. L’AMG A45 S Final Edition dispone di un motore a quattro cilindri più potente mai installato su un modello di serie. Questo motore eroga 416 cavalli e 500 Nm di coppia, offrendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi ed è in grado di raggiungere la top speed limitata elettronicamente a 270 km/h.

Il prezzo della Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition

Questa edizione finale è nata per divertire con una risposta immediata e l’elevata coppia massima di 500 Nm. I cambi di marcia fulminei sono garantiti dal cambio a doppia frizione a otto rapporti AMG SPEEDSHIFT DCT-8G. La trazione integrale, completamente variabile, AMG Performance 4MATIC+ con AMG TORQUE CONTROL, che distribuisce la potenza motrice sull’asse posteriore in modo selettivo tra le ruote.

Il listino della Mercedes-AMG A 45 S parte da 70.115 euro. A seconda dell’allestimento, il sovrapprezzo per la ricca dotazione aggiuntiva varia da € 5.105,00 (IVA esclusa) / € 6.074,95 (IVA inclusa) a € 8.480,00 (IVA esclusa) / € 10.091,20 (IVA inclusa) con pacchetto aerodinamico AMG.