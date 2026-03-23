Ci vorrà un po’ di pazienza ma la notizia è che Mercedes è pronta a produrre una nuova generazione di Classe A. La prima serie (W168) venne lanciata nel 1997, dando una immagine giovanile e più urban alla gamma teutonica. La seconda generazione (W169) arrivò puntuale nel 2004. Quest’ultimo modello fu disponibile nella versione a 5 o 3 porte.

La terza serie (W176), promossa sul mercato nel 2012, propose un linguaggio stilistico diverso, creando un nuovo concetto di hatchback, ripreso nel 2018 con l’arrivo della quarta e ultima generazione (W177). In quasi 30 anni una forza trainante del successo della Classe A è risultata la gamma motori, in linea con le esigenze dei puristi. Dal 2028 si cambierà registro con una differenziazione di proposte che strizzerà l’occhio ai progressisti green.

Come sarà la quinta generazione

Il nuovo modello prenderà forma sulla piattaforma MMA, già usata in Germania per la nuova CLA, e garantirà sia motori termici elettrificati sia versioni full electric. Nonostante un mercato a zero emissioni ancora al di sotto delle aspettative, la strategia del marchio tedesco sarà quella di offrire una variante 100% elettrica, puntando su una linea più dinamica e all’avanguardia. Un modo anche per rispondere ai rivali di Audi che hanno deciso di puntare su una nuova A2 in chiave elettrica. Costruita sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la A2 e-tron sarà concepita per una mobilità urbana, con dimensioni contenute.

Se Audi sceglie un’auto per la città accessibile a tutti, Mercedes vuole dare alla nuova Classe A un taglio più esclusivo. L’architettura a 800 volt, una tecnologia avanzata che consente tempi di ricarica estremamente ridotti, porterà alla nascita di batterie da 58 kWh e batterie da 85 kWh. Le due versioni full electric offriranno potenze comprese tra 221 e 349 cavalli, con anche l’opportunità di scegliere per la trazione integrale. Se la strategia risulterà flessibile, non si può dire lo stesso del prezzo che potrebbe schizzare a cifre impegnative per la fascia media.

Le versioni mild hybrid

In base ai rumor il motore 1.5 turbo a quattro cilindri verrà declinato in versioni mild hybrid con potenze comprese tra 154 e 209 cavalli. Un metodo ideale per garantire efficienza e performance, mantenendo bassi i consumi senza perdere l’essenza di guida dell’entry level della gamma Mercedes. Il frontale dovrebbe vantare alcuni elementi in comune con quelli della nuova CLA e della nuova GLC. I colleghi di Autocar hanno già pubblicato un render dove si nota un tetto spiovente e un posteriore ideale anche per il carico nel vano bagagli.

L’abitacolo sarà curato e all’interno ci sarà spazio per 5 passeggeri. La nuova Mercedes-Benz Classe A, nel segmento delle auto compatte premium, se la vedrà anche con la Mini hatchback e la Tesla Model 3. Non vanno dimenticati altri competitor come BMW, e forse per differenziarsi i tecnici di Stoccarda hanno pensato a una vettura rialzata, sebbene nel listino esistano già modelli come GLA e GLB per chi sogna un comodo crossover.