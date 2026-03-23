Il mondo del car design si appresta a salutare uno dei suoi protagonisti più influenti – ma anche discussi – degli ultimi anni. Gerry McGovern, Chief Creative Officer di Jaguar Land Rover, lascerà il suo incarico in azienda, dopo ben 22 anni. La conclusione del rapporto è fissata a fine marzo 2026. Il designer resterà comunque nel settore con l’avvio di una sua società di consulenza indipendente.

Le voci (smentite) già a dicembre

La conferma ufficiale da parte della Casa pone fine a un lungo periodo di incertezza. A dicembre 2025 erano infatti circolate una serie di indiscrezioni sull’uscita di McGovern. Allora non si era parlato di uscita volontaria, ma di un vero e proprio licenziamento in tronco da parte della Casa. Sulla decisione sembrava aver influito il recente rebranding di Jaguar, un’operazione radicale e largamente criticata, non solo per il design in sé, ma anche per il legame con le tematiche woke. Quanto di più distante dal DNA Jaguar originale.

In quell’occasione, però, JLR aveva smentito con fermezza le voci di un possibile licenziamento di McGovern, senza rilasciare ulteriori commenti.

La conferma

Ora invece è arrivata l’ufficialità sull’uscita del designer che per oltre due decenni ha disegnato le auto di Jaguar e di Land Rover. La comunicazione è arrivata ai dipendenti attraverso un promemoria interno che è stato ottenuto dalla rivista Autocar e la cui autenticità è stata successivamente confermata dalla Casa madre.

Una carriera ricca di successi

La lunga carriera di McGovern lo ha reso uno dei protagonisti del design automobilistico contemporaneo. In qualità di Chief Creative Officer di JLR ha firmato alcune delle auto più iconiche degli ultimi anni. Si tratta di progetti che hanno trasformato il segmento di riferimento, come la Range Rover Evoque, un successo commerciale in tutto il mondo, la nuova Land Rover Defender, la Range Rover Sport e la Velar.

Nella fase finale, ha guidato il team creativo che ha sviluppato il concept Type 00, la famosa “Jaguar rosa” che ha fatto discutere tutto il mondo, anche fuori dal settore auto. Ma sarebbe ingiusto associarlo unicamente a questo progetto, dato il valore delle auto disegnate e visto che uno dei punti di forza di Jaguar Land Rover è proprio il design.