Il designer della Jaguar Type 00 è stato licenziato

Secondo un rapporto di Autocar, il Gruppo Jaguar Land Rover di proprietà di Tata Motors avrebbe licenziato il responsabile di design Gerry McGovern, quello che aveva ideato la nuova Brand Identity di Jaguar, che aveva fatto molto discutere per via di alcune scelte molto particolari. Addirittura, secondo il rapporto, il designer sarebbe stato “accompagnato fuori dall’ufficio“, segno che probabilmente la situazione era molto tesa. Jaguar Land Rover e Tata Motors non hanno voluto commentare la notizia. Al momento, quindi, non sono chiare le motivazione che avrebbero spinto l’azienda a licenziare il responsabile di design.

Tuttavia, il rapporto aggiunge che il licenziamento arriva poco dopo le dimissioni del CEO Adrian Mardell, sostituito da PB Balaji che in precedenza ha ricoperto il ruolo di Direttore Finanziario di Tata Motors. Mossa che potrebbe indicare che la casa madre abbia intenzione di ottenere un maggiore controllo sulle attività del Gruppo Jaguar Land Rover.

LA DISCUSSA NUOVA BRAND IDENTITY DI JAGUAR

In precedenza, McGovern era considerato una figura di grande influenza nel consiglio di amministrazione del Gruppo inglese. Con il licenziamento, si conclude così una carriera all’interno dell’azienda inglese lunga 21 anni. Probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni, ma il cambiamento arriva in un momento complesso per l’azienda inglese, dato che Jaguar sta per essere rilanciata. E come accennato all’inizio, McGovern ha firmato la nuova Brand Identity di Jaguar, che ha sollevato non poche polemiche. Per chi se lo ricorda, il concept Jaguar Type 00 era stato presentato anche con una particolare colorazione rosa che aveva fatto molto discutere gli appassionati del marchio inglese. Marchio che punta ad essere solo elettrico e con un posizionamento ancora alto per puntare solamente sul lusso. Questa nuova strategia può aver influenzato la scelta di mandare via McGovern? Ad oggi non lo sappiamo. Certo è che nella sua lunga carriera all’interno della casa automobilistica inglese, McGovern ha lavorato ai design di modelli di successo come le nuove Range Rover, Defender e Discovery.