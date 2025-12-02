Come migliorare la visibilità in auto nelle giornate pioggia

È arrivato quel periodo dell’anno in cui la pioggia diventa un problema, oltre che un fastidio. Un problema anche e soprattutto per la sicurezza in auto durante la guida. Basta un acquazzone improvviso per rendere difficoltosa la visibilità, soprattutto quando i tergicristalli non sono più efficienti o il vetro si riempie rapidamente di gocce che non scorrono via. Anche a velocità moderate, il parabrezza può diventare opaco, rendendo rischioso il sorpasso, l’ingresso in una rotonda o l’uscita da una curva. In questi casi, agire in anticipo può davvero fare la differenza.

Una soluzione semplice e conveniente, anche grazie allo sconto del 20%, è l’utilizzo di uno spray idrorepellente come l’Arexons Rain Off. Questo prodotto crea una pellicola invisibile sul vetro facilitando lo scivolamento delle gocce d’acqua già dai 50 km/h in su. Questo tipo di trattamento va applicato quando il parabrezza è pulito e asciutto e poi si nebulizza direttamente sul vetro, si lascia agire e si rimuove l’eccesso con un panno umido dopo la formazione di una sottile patina.

In questo modo si ottiene una visibilità nettamente migliore anche senza uso intensivo dei tergicristalli, un minore accumulo di sporcizia e insetti, e un’usura ridotta delle spazzole. Il prodotto è utile non solo per il parabrezza, ma anche per i vetri laterali, specie se si viaggia di notte o in caso di nebbia.

L’importanza di abbinare buoni tergicristalli

Lo spray Arexons Rain Off non è un sostituto delle spazzole tergicristalli, ma un valido alleato. Per ottenere il massimo da un trattamento idrorepellente, è infatti fondamentale che le spazzole tergicristallo siano in buone condizioni. Tra i prodotti più affidabili ci sono sicuramente le spazzole Bosch Aerotwin, che combinano una struttura aerodinamica con materiali resistenti all’usura. La tecnologia Power Protection Plus garantisce un’azione efficace anche su parabrezza semi-asciutti e a velocità elevate, riducendo rumori e vibrazioni.

Oggi su Amazon è possibile acquistare le spazzole tergicristallo Bosch A863S a poco più di 20€. Facili da installare, grazie al sistema modulare di adattatori, si rivelano un acquisto indispensabile per affrontare al meglio le prossime giornate di pioggia.