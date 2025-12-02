Great Wall Motor a Guangzhou 2025 e la strategia per l’Italia nel 2026

La partecipazione di GWM al Salone di Guangzhou 2025 segna un momento di rilancio per il costruttore cinese: dopo un primo approccio nel Nord Europa, l’azienda annuncia una strategia più ampia e articolata, una gamma ancora più ricca e due nuovi Paesi del Sud: Italia e Spagna. Per l’Italia, nello specifico, si prevede un debutto con prodotti e rete commerciale a partire dal 2026.

Le novità in mostra a Guangzhou

Al Salone di Guangzhou 2025 GWM ha mostrato decine di novità dato che si tratta di un brand globale che può contare sulle linee di prodotto Haval, WEY, Tank, ORA, Poer e Souo sotto il brand “ONE GWM”. Degli oltre 30 modelli in anteprima, solo alcuni saranno i prescelti per l’arrivo in Italia. Tra le novità che debutteranno anche nel nostro paese spicca ORA 5, un crossover lungo circa 4,5 metri con una filosofia multi-energia poiché sarà disponibile con motorizzazioni a benzina, ibride e elettriche. In Cina la versione elettrica monta un motore da circa 204 CV e una batteria al litio-ferro-fosfato da circa 60 kWh, con interni moderni e minimalistici e un infotainment di ultima generazione.

In parallelo il brand premium WEY ha annunciato la nuova piattaforma di guida assistita basata su modelli generativi (VLA) e un sistema ADAS evoluto, oltre al G9, un monovolume che fa del comfort dei passeggeri e della ricchezza della dotazione il suo punto di forza. Infine ci sono i SUV di Haval: in Italia ne arriveranno almeno due e li scopriremo nel corso del 2026.

La nuova strategia di GWM in Italia

GWM aveva già presentato i brand ORA e WEY in Italia, con una compatta elettrica (ORA 3) e i SUV plug-in, ma poi il lancio non è avvenuto. Serviva una strategia mirata e ragionata, dichiara il Presidente di GWM International a Guangzhou, e così l’azienda si è presa il giusto tempo per non affrettarsi con i lanci e per ridefinire il piano. Da qui è nata la decisione di non puntare solo sull’elettrico, ma di soddisfare la domanda locale dei singoli Paesi che, per l’Italia, significa continuare a proporre motori benzina dal prezzo accessibili e opzioni ibride. In più si è lavorato a creare una rete per lavorare con partner locali (concessionari in tutto il territorio) in grado di conoscere bene le esigenze del territorio, sotto l’egida di una National Sales Company che verrà fondata nel 2026.

GWM ORA 5 rappresenta quasi la punta di lancia, una scelta completamente versatile perché sarà declinata nei tagli SUV, hatchback e station wagon, con motori di ogni tipo e per tutte le esigenze. Allo stesso tempo GWM si impegna a costruire una rete di vendita e assistenza e un magazzino ricambi italiano. GWM deve dimostrare concretamente che la rivoluzione annunciata è più di un semplice restyling ma, a giudicare dai primi feedback di concessionari e distributori italiani presenti a Guangzhou, i prodotti sono quelli giusti per il nostro mercato.