Nuova Jaguar elettrica: per la Type 00, 3 motori elettrici e 1.000 CV

Il debutto della prima Jaguar del nuovo corso della casa automobilistica inglese si sta avvicinando. La versione di produzione del controverso concept Type 00 sarà svelata il prossimo anno anche se poi per vedere su strada la nuova GT elettrica bisognerà attendere il 2027. Lo sviluppo sta andando avanti e oramai è passato oltre un anno da quando è stato presentato il concept. Abbiamo visto nel corso del tempo diverse foto spia e, adesso, finalmente Jaguar ha voluto fornire qualche informazione in più su questa vettura che internamente è nota con il nome in codice “X900”.

3 MOTORI E TANTA POTENZA

A quanto pare il suo powertrain sarà particolarmente raffinato e potrà contare su 3 motori elettrici, uno all’anteriore e 2 al posteriore. La ripartizione della coppia potrà variare, ma quella predefinita è di circa 30:70 tra anteriore e posteriore. Si parla di una potenza di circa 1.000 CV che permetteranno di offrire prestazioni certamente molto elevate. La nuova Jaguar elettrica si caratterizzerà per un lungo cofano e una coda molto corta. La GT elettrica di Jaguar farà a meno del lunotto posteriore in vetro. Si tratta di una soluzione simile vista, ad esempio, all’interno della Polestar 4. Dunque, al posto del lunotto classico ci sarà una piccola telecamera al posteriore che proietterà le immagini all’interno di uno specchietto retrovisore digitale. Lunga oltre 5 metri, sarà anche una vettura pesante visto che si parla di un peso di circa 2,5 tonnellate.

Secondo Autocar, la nuova GT elettrica di Jaguar dovrebbe disporre di un pacco batteria da circa 120 kWh per un’autonomia di oltre 600 km. Il veicolo è stato sviluppato su una piattaforma su misura, destinata esclusivamente ai veicoli elettrici. A quanto pare, ci sarebbero anche sospensioni pneumatiche e ammortizzatori a doppia valvola simili a quelli delle Range Rover. Per migliorare l’agilità della GT, pare che ci sarà anche l’asse posteriore sterzante. Insomma, sulla carta un modello interessante anche se bisognerà attendere ancora alcuni mesi per scoprire maggiori dettagli.

Resta da vedere come i clienti Jaguar accoglieranno questa vettura del nuovo corso della casa automobilistica. Sappiamo anche che il costruttore vuole alzare ulteriormente l’asticella del lusso e si parla da tempo di prezzi oltre le 100 mila sterline che al cambio sono più di 110 mila euro.